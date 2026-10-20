El fútbol brasileño fue escenario de un desenlace espectacular. Atlético Mineiro venció 4-3 a Cruzeiro en el partido de ida de la final del Campeonato Mineiro Sub-20, disputado el lunes 19 de octubre de 2026 en la Arena MRV. Cuando el clásico parecía terminar en empate, el mediocampista Índio sorprendió a todos con un remate desde la mitad de la cancha que selló la victoria del Galo en los últimos instantes.

La jugada tuvo todos los ingredientes de una definición inolvidable. Cruzeiro había remontado una desventaja de dos goles y consiguió el 3-3 a los 90+1 minutos. Sin embargo, apenas dos minutos después, Índio vio al arquero adelantado y sacó un disparo desde el círculo central que terminó en el fondo de la red. El tanto desató la euforia de sus compañeros y le dio al Atlético Mineiro una ventaja clave para la revancha.

El golazo de Índio que definió el Atlético Mineiro vs. Cruzeiro

El reloj marcaba el tiempo añadido cuando Cruzeiro consiguió igualar el marcador 3-3, después de estar abajo por 3-1. El empate parecía premiar la reacción del conjunto visitante, que había logrado meterse nuevamente en el partido cuando la derrota parecía inevitable.

Pero Atlético Mineiro todavía tenía una última respuesta. Tras el saque de mitad de cancha, Índio levantó la mirada, advirtió que el guardameta rival estaba lejos de su arco y ejecutó un remate de larga distancia. La pelota viajó hacia la portería y superó al arquero para convertirse en el 4-3 definitivo.

La anotación, registrada a los 90+3 minutos, se convirtió en el momento más impactante de la final. Más allá de su importancia en el marcador, la decisión del mediocampista destacó por la rapidez con la que aprovechó el posicionamiento del rival y por la precisión necesaria para intentar una jugada de semejante dificultad.

De la agonía a la euforia: Atlético Mineiro venció a Cruzeiro con un golazo en el último suspiro. Foto: @AtaqueFutbolero

Atlético Mineiro remontó y quedó a un paso del título Sub-20

El triunfo por 4-3 le permitió al Atlético Mineiro tomar ventaja en la serie por el Campeonato Mineiro Sub-20. El equipo local llegó a dominar el marcador por 3-1, pero Cruzeiro reaccionó y encontró el empate en el tramo final, antes de que el gol de Índio cambiara nuevamente el destino del clásico.

Con este resultado, el Galo afrontará el partido de vuelta con una ventaja de un gol. La definición del campeonato juvenil se disputará el lunes 26 de octubre en la Toca da Raposa II, en Belo Horizonte, donde Cruzeiro intentará revertir la serie ante su clásico rival.

Atlético Mineiro le ganaba 3-2 a Cruzeiro en la Final del Mineirão Sub-20, pero el clásico rival SE LO EMPATÓ 3-3 al 96’. ¿Cómo respondieron? HACIENDO UN GOL DESDE MITAD DE CANCHA SACANDO DEL MEDIO AL ¡¡MINUTO 99!! Imagínate salir campeón así… 🤯🇧🇷 https://t.co/WodLIXh948 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2026

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