Atlético Mineiro ganó 4-3 a Cruzeiro: el espectacular gol desde mitad de cancha que definió la final. Foto: @AtaqueFutbolero
Atlético Mineiro ganó 4-3 a Cruzeiro: el espectacular gol desde mitad de cancha que definió la final. Foto: @AtaqueFutbolero
Por Redacción EC

El fútbol brasileño fue escenario de un desenlace espectacular. Atlético Mineiro venció 4-3 a Cruzeiro en el partido de ida de la final del Campeonato Mineiro Sub-20, disputado el lunes 19 de octubre de 2026 en la Arena MRV. Cuando el clásico parecía terminar en empate, el mediocampista Índio sorprendió a todos con un remate desde la mitad de la cancha que selló la victoria del Galo en los últimos instantes.

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