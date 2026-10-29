La CONMEBOL anunció el inicio de la preventa exclusiva de entradas para la final de la Copa Libertadores 2026, que enfrentará a Palmeiras y Estudiantes de La Plata. El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La primera etapa de venta comenzará este jueves 29 de octubre, a las 2:00 p. m. (hora uruguaya), y estará dirigida a los titulares de tarjetas de crédito, débito y prepago Mastercard emitidas en Uruguay. La disponibilidad será limitada y permitirá adquirir entradas de las categorías 1 y 2, además de paquetes de hospitalidad.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Libertadores 2026?

La CONMEBOL estableció cuatro opciones de compra, incluida una experiencia de hospitalidad para los aficionados que busquen servicios adicionales durante la final.

Estos son los precios anunciados:

Categoría 1 — Público general: US$340 (UYU 14.042).

Categoría 2 — Público general: US$250 (UYU 10.325).

Categoría 3 — Hinchas de los clubes finalistas: US$95 (UYU 3.924).

Hospitalidad: US$450 (UYU 18.585).

La Categoría 3 estará destinada exclusivamente a los hinchas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata. La compra de estas localidades se realizará de acuerdo con las condiciones que se comuniquen para los sectores reservados a los clubes finalistas.

Palmeiras y Estudiantes jugarán por la Libertadores: conoce los precios de las entradas. Foto: CONMEBOL

¿Quiénes pueden comprar entradas en la preventa exclusiva?

Esta primera etapa está dirigida a los titulares de tarjetas Mastercard de crédito, débito y prepago emitidas en Uruguay. La preventa comenzará el jueves 29 de octubre a las 14:00 horas de Uruguay, con un número limitado de localidades.

Durante este periodo, cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas de las categorías 1 y 2, así como hasta cuatro paquetes de hospitalidad. Estos últimos estarán disponibles exclusivamente para quienes adquieran entradas de Categoría 1.

La preventa es ofrecida por Mastercard, patrocinador oficial de la CONMEBOL Libertadores.

🎟️ ¡Comienza la venta de entradas para la Final de la CONMEBOL Libertadores! 🔗 Etapa exclusiva para clientes de Mastercard con tarjetas emitidas en Uruguay. Más información: https://t.co/swOyYJmSIE… 🔜 @Palmeiras vs. @EdelpOficial en Montevideo https://t.co/VW7AuPjmE6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 29, 2026

¿Dónde comprar las entradas para la final de la Libertadores?

La compra de entradas y paquetes de hospitalidad se realizará exclusivamente mediante la plataforma oficial habilitada para el evento.

Los interesados pueden ingresar al siguiente enlace:

Comprar entradas para la final de la Copa Libertadores 2026

Se recomienda revisar las condiciones de compra y la disponibilidad de cada categoría antes de realizar la operación. La preventa anunciada corresponde únicamente a los titulares de tarjetas Mastercard emitidas en Uruguay.

Palmeiras y Estudiantes disputarán el título en Montevideo

La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en un partido único para definir al campeón del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

De esta manera, la capital uruguaya será el escenario de la definición continental, que reunirá a los hinchas de ambos equipos.

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