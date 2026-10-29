Palmeiras vs. Estudiantes: ¿cuánto cuestan las entradas para la final de la Libertadores 2026?. Foto: CONMEBOL
Palmeiras vs. Estudiantes: ¿cuánto cuestan las entradas para la final de la Libertadores 2026?. Foto: CONMEBOL
Por Redacción EC

La CONMEBOL anunció el inicio de la preventa exclusiva de entradas para la final de la Copa Libertadores 2026, que enfrentará a Palmeiras y Estudiantes de La Plata. El encuentro se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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