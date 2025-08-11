La final de la actual edición de la Copa Libertadores, tal cual sucedió en 2019 con el título de Flamengo sobre River Plate, se jugará nuevamente en el Estadio Monumental de Lima.
LEE TAMBIÉN: Universitario vs. Palmeiras: inició la venta general de entradas para el partido por Copa Libertadores
Luego de confirmarse la noticia este lunes, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, agradeció al apoyo y predisposición por parte de la Federación Peruana de Fútbol y Universitario.
“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano, y al club Universitario de Deportes por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final”, escribió Domínguez en sus redes sociales.
MIRA: Universitario: El plan de entrenamientos antes de enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores
“Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!“, añadió.
La gran definición, del torneo más importante de clubes a nivel Conmebol, se jugará el próximo 29 de noviembre.
Cabe mencionar que este jueves, también en el Estadio Monumental, Universitario jugará el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- “Tenemos tres años para consolidar el proyecto”: Franco Velazco, la charla con los jugadores y los detalles de su plan hasta el 2028
- Williams Riveros: “Muy contento por volver y la victoria. Fueron 25 días de mucha ansiedad”
- Pedro Ynamine atajó penal a Álex Valera en el final del primer tiempo entre la ‘U’ y Alianza Universidad | VIDEO
- Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute
- Ignácio da Silva sobre regreso de Yoshimar Yotún: “Qué lindo verte de nuevo, capitán”
Contenido sugerido
Contenido GEC