La final de la actual edición de la Copa Libertadores, tal cual sucedió en 2019 con el título de Flamengo sobre River Plate, se jugará nuevamente en el Estadio Monumental de Lima.

Luego de confirmarse la noticia este lunes, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, agradeció al apoyo y predisposición por parte de la Federación Peruana de Fútbol y Universitario.

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano, y al club Universitario de Deportes por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final”, escribió Domínguez en sus redes sociales.

“Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!“, añadió.

La gran definición, del torneo más importante de clubes a nivel Conmebol, se jugará el próximo 29 de noviembre.

Cabe mencionar que este jueves, también en el Estadio Monumental, Universitario jugará el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

