Alejandro Domínguez agradeció el apoyo de la FPF y Universitario para que el Estadio Monumental sea escenario de la final de la Copa Libertadores.
Alejandro Domínguez agradeció el apoyo de la FPF y Universitario para que el Estadio Monumental sea escenario de la final de la Copa Libertadores.
Redacción EC
Redacción EC

La final de la actual edición de la , tal cual sucedió en 2019 con el título de Flamengo sobre River Plate, se jugará nuevamente en el de Lima.

LEE TAMBIÉN: Universitario vs. Palmeiras: inició la venta general de entradas para el partido por Copa Libertadores

Luego de confirmarse la noticia este lunes, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, agradeció al apoyo y predisposición por parte de la Federación Peruana de Fútbol y Universitario.

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano, y al club Universitario de Deportes por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final”, escribió Domínguez en sus redes sociales.

MIRA: Universitario: El plan de entrenamientos antes de enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores

“Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!“, añadió.

La gran definición, del torneo más importante de clubes a nivel Conmebol, se jugará el próximo 29 de noviembre.

Cabe mencionar que este jueves, también en el Estadio Monumental, Universitario jugará el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC