En el inicio de la historia de los Mundiales, El Comercio tenía una sección llamada “Los Deportes en el Perú y el Extranjero”. Hoy -y desde hace 40 años- se llama Deporte Total. El fútbol era ‘Foot Ball’, y las palabras gol y partido se escribían ‘Goal’ y ‘Match’. Anglicismos hoy desterrados. Uruguay no era la ‘Celeste’. Les decían los olímpicos orientales, reconocidos por sus logros en París 24 y Ámsterdam 28. Yugoslavia aún existía y jugaba semifinales, y claro, Argentina era el rival a vencer en las finales.

Han pasado 96 años y la Albiceleste sigue reclamando un lugar en la historia: jugará su séptima final. Lo hará ante España, que busca su segunda estrella. Será la segunda definición donde el idioma español es el rey. La primera, en 1930, fue narrada así en el Perú por las páginas de este Diario.

El fútbol era ‘Foot Ball’, y las palabras gol y partido se escribían ‘Goal’ y ‘Match’. Anglicismos hoy desterrados. Uruguay no era la ‘Celeste’. Les decían los olímpicos orientales, reconocidos por sus logros en París 24 y Ámsterdam 28. Yugoslavia aún existía y jugaba semifinales, y claro, Argentina era el rival a vencer en las finales. | Foto: Archivo Histórico de El Comercio

Si hoy les contamos las incidencias de los partidos con la velocidad de nuestros minutos a minutos en la portada principal de elcomercio.pe o con tuits en “X”, en 1930 los cables de United Press (UPI) llegaban a la redacción del Jirón Lampa vía telégrafo.

“El tercer goal uruguayo fue marcado por Anselmo a los 31 minutos de juego”, se publicó en la página 30 del lunes 28 de julio donde se registró el 6-1 de Uruguay con el que goleó a Yoguslavia para clasificar a la final de la primera Copa del Mundo. La bajada agregaba información. “Uruguayos y argentinos, clásicos rivales, definirán el campeonato del mundo”.

Nuestro aniversario patrio 109 coincidió con el día que se conocieron a los finalista del Mundial Uruguay 1930. En la página 31, en tanto, se publicó la “descripción de los partidos” que vieron en vivo los “enviados especiales” de este Diario. Se cuenta en esta página la crónica del Perú vs Uruguay que había ocurrido el 18 de julio anterior.

Los periodistas de El Comercio destacan el desempeño de la selección peruana ante 80 mil presentes en el Estadio Centenario que, a pesar, de perder por 1-0 tuvo al portero arequipeño Jorge Pardón entre sus figuras. “A pesar del dominio de los uruguayos, recién en el segundo periodo Castro logró abrir el score y fue entonces cuando una sensación de alivio recorrió el estadio”, escribieron.

Los periodistas de El Comercio destacan el desempeño de la selección peruana ante 80 mil presentes en el Estadio Centenario que, a pesar, de perder por 1-0 tuvo al portero arequipeño Jorge Pardón entre sus figuras. | Foto: Archivo Histórico El Comercio

La previa de la final

Un día después, el martes 29 de julio de 1930, las páginas deportivas publicaron un análisis sobre el Uruguay-Perú de Luis Carlini, enviado especial de El Comercio, que señalaba a la “Resistencia Peruana”, que por momentos recibió “ruidosos y prolongados silbidos” de los 80 mil presentes en el Estadio Centenario de Montevideo.

“El partido a jugarse entre los equipos representativos de Argentina y Uruguay, para definir el campeonato mundial de fútbol, empezará a la 1 p.m. (hora de Lima)”, cita de un postón publicado el miércoles 30 de julio de 1930.

La final vía telégrafo

Así arrancaba la crónica que publicó El Comercio el jueves 31 de julio de 1930. “Indiscutiblemente el mejor football asociado se juega en suramérica, a orillas del Río de la Plata, y particularmente, en Montevideo. Tres veces seguidas el Uruguay, con sus eximios balompedistas se ha acreditado el galardón máximo, el título de campeón mundial, izando en los mástiles olímpicos su insignia patria, a la vez que asombrando al mundo entero con su formidable poderío deportivo. París, Ámsterdam, Montevideo, sedes de esas hazañas, indican una preponderancia que no se puede predecir hasta cuando continuará. De esas tres veces, en las dos últimas, la credencial suprema ha sido disputada con otros admirables foootballistas también de fama mundial: los argentinos, y con eso ha quedado confirmado que están a orillas del Río de la Plata las fuerzas más poderosas del mundo en materia de football”.

La final entre Argentina y España revive una historia escrita hace 96 años, cuando El Comercio informó desde el Jirón Lampa el Uruguay-Argentina de 1930 con los cables internacionales, el radiotelégrafo y los enviados especiales desde Montevideo. | Foto: Archivo Histórico de El Comercio

En la página del 10 del Diario, en una edición especial, se tituló: “Los uruguayos nuevamente campeones: vencen a los argentinos por 4 goles a 2”. El Comercio informaba con los cables de “Associated Press, la “United Press” y por “Radiotelegrafía”. El texto abridor consta del grueso de cables que fueron contando las mejores incidencias.

En la siguiente página que contaba las incidencias que ocurrieron en la final, unas dos fotografías dejaban marcado un hito histórico. Los alrededores del edificio de El Comercio estuvieron abarrotados de público. ¿Qué hacían? Así lo explica la leyenda de la foto. “Escuchando las noticias del match Uruguay-Argentina, trasmitidas por nuestro alto parlante “Radio Corporation”. Así fue sucedió en los partidos que jugó la selección peruana ante Rumanía y Uruguay, y así se repitió en la gran final. El minuto a minuto contado desde El Comercio a sus lectores.

Los alrededores del edificio de El Comercio estuvieron abarrotados de público. ¿Qué hacían? Así lo explica la leyenda de la foto. “Escuchando las noticias del match Uruguay-Argentina, trasmitidas por nuestro alto parlante “Radio Corporation”. | Foto: Archivo Histórico de El Comercio

La edición cerraba con una página gráfica con las mejores fotos que contaban la remontada 4-2 de Uruguay sobre Argentina en Montevideo.

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