Por Jasson Curi Chang

En el inicio de la historia de los Mundiales, El Comercio tenía una sección llamada “Los Deportes en el Perú y el Extranjero”. Hoy -y desde hace 40 años- se llama Deporte Total. El fútbol era ‘Foot Ball’, y las palabras gol y partido se escribían ‘Goal’ y ‘Match’. Anglicismos hoy desterrados. Uruguay no era la ‘Celeste’. Les decían los olímpicos orientales, reconocidos por sus logros en París 24 y Ámsterdam 28. Yugoslavia aún existía y jugaba semifinales, y claro, Argentina era el rival a vencer en las finales.

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