Ya tenemos a los finalistas de la Supercopa de España 2022. Uno de ellos es Real Madrid, que confirmó su presencia en el partido por el título, luego de superar a Barcelona. Y el segundo es Athletic Club, que la noche de este jueves en tierras saudíes dejó en el camino a Atlético de Madrid.

El elenco merengue y el conjunto vasco se verán las caras en busca de conseguir un trofeo más para su vitrina. El enfrentamiento está pactado para este domingo 16 de enero, desde la 1:30 p.m. (hora peruana) y 7:30 p.m. (hora española) en el King Fahd Stadium, de Riad.

Como sucedió en los dos partidos de semifinales, la gran final de la Supercopa de España también será transmitida por DirecTV Sports para toda Latinoamérica. En España, el canal #Vamos y Movistar Supercopa, de Movistar+, tienen los derechos de la competición.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios del partido y canales

México - 12:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:30 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 1:30 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 1:30 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 2:30 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 2:30 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:30 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:30 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 3:30 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 3:30 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 3:30 p.m. - Star+, Fox Sports Web, NOW NET e Claro, Fox Sports App y FOX Sports 1 Brasil

España - 7:30 p.m. - #Vamos y Movistar Supercopa

Real Madrid se impuso por 3-2 a Barcelona en tiempo extra. Federico Valverde convirtió el gol que le dio el triunfo, que le permitirá a los merengues luchar por alcanzar su duodécimo título en la Supercopa de España y ponerse a uno de los culés en la tabla histórica.

Por su su parte, Athletic Club, último campeón de este torneo, derrotó (2-1) a Atlético de Madrid, gracias a una brillante reacción. Los vascos, que venían perdiendo por un autogol de Unai Simón, remontaron en menos de cinco minutos: Yeray Álvarez y Nico Williams fueron los héroes.