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Adiós a la Finalissima 2026: ¿Por qué la UEFA canceló partido entre Argentina y España? (Foto: Composición)
Adiós a la Finalissima 2026: ¿Por qué la UEFA canceló partido entre Argentina y España? (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La esperada Finalissima 2026 entre Argentina y España finalmente no se jugará. El partido, que debía enfrentar a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, pero la UEFA confirmó su cancelación tras semanas de incertidumbre y negociaciones fallidas.

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