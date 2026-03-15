La esperada Finalissima 2026 entre Argentina y España finalmente no se jugará. El partido, que debía enfrentar a los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024, estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, pero la UEFA confirmó su cancelación tras semanas de incertidumbre y negociaciones fallidas.

El primer problema apareció por la situación geopolítica en Medio Oriente. El conflicto en la región generó dudas sobre la seguridad para organizar el evento en Qatar, lo que obligó a buscar nuevas sedes para el partido. Ante ese escenario, el duelo quedó en suspenso mientras las federaciones intentaban encontrar una alternativa viable.

La UEFA planteó varias opciones para salvar el encuentro. Entre ellas, jugar en el Santiago Bernabéu, disputar una serie de dos partidos entre Madrid y Buenos Aires o trasladarlo a una sede neutral en Europa. Sin embargo, ninguna de estas propuestas prosperó, principalmente por la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino a modificar las condiciones del evento.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



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Ante la falta de acuerdo entre las partes, el organismo europeo optó por cancelar definitivamente la Finalissima. “La UEFA desea expresar su profundo agradecimiento al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región”, se lee en el comunicado.

De esta manera, el duelo que prometía enfrentar a figuras como Lionel Messi y a la nueva generación española quedará en pausa, dejando sin una nueva edición al torneo que en 2022 tuvo como campeón a Argentina tras vencer a Italia en Wembley.

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