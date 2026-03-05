Resumen

Argentina vs. España se verán las caras este año por la Finalissima (Foto: Getty Images).
Este jueves, UEFA informó que “no está considerando ninguna sede alternativa” para la Finalissima entre Argentina y España a desarrollarse este 27 de marzo. Como se sabe, el duelo está programado para jugarse en Qatar; sin embargo, existe el conflicto bélico en Irán que lo pone en duda.

