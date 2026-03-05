Este jueves, UEFA informó que “no está considerando ninguna sede alternativa” para la Finalissima entre Argentina y España a desarrollarse este 27 de marzo. Como se sabe, el duelo está programado para jugarse en Qatar; sin embargo, existe el conflicto bélico en Irán que lo pone en duda.

Argentina vs. España se verán las caras este año por la Finalissima (Foto: Getty Images).

UEFA señaló que están sosteniendo conversaciones con los organizadores cataríes. “Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima dada la situación en la región. Por el momento no se está considerando ninguna sede alternativa”, indicaron desde el máximo ente del fútbol europeo.

Como se sabe, ha habido una intervención lanzada por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán el último sábado y la respuesta del gobierno Teherán ha sido con más bombardeos. Por tanto, otros países vecinos, entre ellos Qatar, también se encuentran en zona de conflicto.