La FIFA publicó este sábado 6 de diciembre el fixture completo de todos los partidos del . Así, las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo ya conocen las fechas, horarios y sedes de sus respectivos compromisos en el evento más importante de este deporte.

La distribución de los partidos tenía intranquilos a muchos. El clima y las altas temperaturas eran un problema para algunos, al igual que la diferencia horario existente entre los países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

Con este cronograma se busca que las selecciones y los aficionados se trasladen de sede en sede lo menos posible. Eso sí, la amplitud horaria es extensa y los partidos oscilan entre la 1:00 p.m. y la medianoche en horario peruano.

A continuación, conoce todos los partidos del Mundial 2026 con fechas, sedes y horarios correspondientes al Perú.

Grupo A

Jueves, 11 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – México vs Sudáfrica – Estadio Ciudad de México
  • 21:00 – República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda – Estadio Guadalajara

Jueves, 18 de junio 2026 (hora Perú)

  • 11:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica – Atlanta Stadium
  • 20:00 – México vs República de Corea – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026 (hora Perú)

  • 20:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Estadio Ciudad de México
  • 20:00 – Sudáfrica vs República de Corea – Estadio Monterrey

Grupo B

Viernes, 12 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Toronto Stadium

Sábado, 13 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Catar vs Suiza – San Francisco Bay Area Stadium

Jueves, 18 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Los Angeles Stadium
  • 17:00 – Canadá vs Catar – BC Place Vancouver

Miércoles, 24 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Suiza vs Canadá – BC Place Vancouver
  • 14:00 – Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar – Seattle Stadium

Grupo C

Sábado, 13 de junio 2026 (hora Perú)

  • 17:00 – Brasil vs Marruecos – Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 20:00 – Haití vs Escocia – Boston Stadium

Viernes, 19 de junio 2026 (hora Perú)

  • 17:00 – Escocia vs Marruecos – Boston Stadium
  • 20:00 – Brasil vs Haití – Philadelphia Stadium

Miércoles, 24 de junio 2026 (hora Perú)

  • 17:00 – Brasil vs Escocia – Miami Stadium
  • 17:00 – Marruecos vs Haití – Atlanta Stadium

Grupo D

Viernes, 12 de junio 2026 (hora Perú)

  • 20:00 – Estados Unidos vs Paraguay – Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026 (hora Perú)

  • 23:00 – Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo – BC Place Vancouver

Viernes, 19 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Estados Unidos vs Australia – Seattle Stadium
  • 23:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium

Jueves, 25 de junio 2026 (hora Perú)

  • 21:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Los Angeles Stadium
  • 21:00 – Paraguay vs Australia – San Francisco Bay Area Stadium

Grupo E

Domingo, 14 de junio 2026 (hora Perú)

  • 12:00 – Alemania vs Curazao – Houston Stadium
  • 18:00 – Costa del Marfil vs Ecuador – Philadelphia Stadium

Sábado, 20 de junio 2026 (hora Perú)

  • 15:00 – Alemania vs Costa de Marfil – Toronto Stadium
  • 21:00 – Ecuador vs Curazao – Kansas City Stadium

Jueves, 25 de junio 2026 (hora Perú)

  • 15:00 – Curazao vs Costa de Marfil – Philadelphia Stadium
  • 15:00 – Ecuador vs Alemania – New York New Jersey Stadium

Grupo F

Domingo, 14 de junio 2026 (hora Perú)

  • 15:00 – Países Bajos vs Japón – Dallas Stadium
  • 21:00 – Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez – Estadio Monterrey

Sábado, 20 de junio 2026 (hora Perú)

  • 12:00 – Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Houston Stadium
  • 23:00 – Túnez vs Japón – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026 (hora Perú)

  • 18:00 – Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Dallas Stadium
  • 18:00 – Túnez vs Países Bajos – Kansas City Stadium

Grupo G

Lunes, 15 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Bélgica vs Egipto – Seattle Stadium
  • 20:00 – Irán vs Nueva Zelanda – Los Angeles Stadium

Domingo, 21 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Bélgica vs Irán – Los Angeles Stadium
  • 20:00 – Nueva Zelanda vs Egipto – BC Place Vancouver

Viernes, 26 de junio 2026 (hora Perú)

  • 22:00 – Egipto vs Irán – Seattle Stadium
  • 22:00 – Nueva Zelanda vs Bélgica – BC Place Vancouver

Grupo H

Lunes, 15 de junio 2026 (hora Perú)

  • 11:00 – España vs Cabo Verde – Atlanta Stadium
  • 17:00 – Arabia Saudí vs Uruguay – Miami Stadium

Domingo, 21 de junio 2026 (hora Perú)

  • 11:00 – España vs Arabia Saudí – Atlanta Stadium
  • 17:00 – Uruguay vs Cabo Verde – Miami Stadium

Viernes, 26 de junio 2026 (hora Perú)

  • 19:00 – Cabo Verde vs Arabia Saudí – Houston Stadium
  • 19:00 – Uruguay vs España – Estadio Guadalajara

Grupo I

Martes, 16 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Francia vs Senegal – New York New Jersey Stadium
  • 17:00 – Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Boston Stadium

Lunes, 22 de junio 2026 (hora Perú)

  • 16:00 – Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Philadelphia Stadium
  • 19:00 – Noruega vs Senegal – Nueva York Nueva Jersey Stadium

Viernes, 26 de junio 2026 (hora Perú)

  • 14:00 – Noruega vs Francia – Boston Stadium
  • 14:00 – Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Toronto Stadium

Grupo J

Martes, 16 de junio 2026 (hora Perú)

  • 20:00 – Argentina vs Argelia – Kansas City Stadium
  • 23:00 – Austria vs Jordania – San Francisco Bay Area Stadium

Lunes, 22 de junio 2026 (hora Perú)

  • 12:00 – Argentina vs Austria – Dallas Stadium
  • 22:00 – Jordania vs Argelia – San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 27 de junio 2026 (hora Perú)

  • 21:00 – Argelia vs Austria – Kansas City Stadium
  • 21:00 – Jordania vs Argentina – Dallas Stadium

Grupo K

Miércoles, 17 de junio 2026 (hora Perú)

  • 12:00 – Portugal vs Jamaica/RD de Congo/Nueva Caledonia – Houston Stadium
  • 21:00 – Uzbekistán vs Colombia – Estadio Ciudad de México

Martes, 23 de junio 2026 (hora Perú)

  • 12:00 – Portugal vs Uzbekistán – Houston Stadium
  • 21:00 – Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026 (hora Perú)

  • 18:30 – Colombia vs Portugal – Miami Stadium
  • 18:30 – RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Atlanta Stadium

Grupo L

Miércoles, 17 de junio 2026 (hora Perú)

  • 15:00 – Inglaterra vs Croacia – Dallas Stadium
  • 18:00 – Ghana vs Panamá – Toronto Stadium

Martes, 23 de junio 2026 (hora Perú)

  • 15:00 – Inglaterra vs Ghana – Boston Stadium
  • 18:00 – Panamá vs Croacia – Toronto Stadium

Sábado, 27 de junio 2026 (hora Perú)

  • 16:00 – Panamá vs Inglaterra – New York New Jersey Stadium
  • 16:00 – Croacia vs Ghana – Philadelphia Stadium

