La FIFA publicó este sábado 6 de diciembre el fixture completo de todos los partidos del Mundial 2026. Así, las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo ya conocen las fechas, horarios y sedes de sus respectivos compromisos en el evento más importante de este deporte.
La distribución de los partidos tenía intranquilos a muchos. El clima y las altas temperaturas eran un problema para algunos, al igual que la diferencia horario existente entre los países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.
Con este cronograma se busca que las selecciones y los aficionados se trasladen de sede en sede lo menos posible. Eso sí, la amplitud horaria es extensa y los partidos oscilan entre la 1:00 p.m. y la medianoche en horario peruano.
A continuación, conoce todos los partidos del Mundial 2026 con fechas, sedes y horarios correspondientes al Perú.
Grupo A
Jueves, 11 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – México vs Sudáfrica – Estadio Ciudad de México
- 21:00 – República de Corea vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda – Estadio Guadalajara
Jueves, 18 de junio 2026 (hora Perú)
- 11:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs Sudáfrica – Atlanta Stadium
- 20:00 – México vs República de Corea – Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026 (hora Perú)
- 20:00 – Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs México – Estadio Ciudad de México
- 20:00 – Sudáfrica vs República de Corea – Estadio Monterrey
Grupo B
Viernes, 12 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Canadá vs Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Toronto Stadium
Sábado, 13 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Catar vs Suiza – San Francisco Bay Area Stadium
Jueves, 18 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Suiza vs Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Los Angeles Stadium
- 17:00 – Canadá vs Catar – BC Place Vancouver
Miércoles, 24 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Suiza vs Canadá – BC Place Vancouver
- 14:00 – Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs Catar – Seattle Stadium
Grupo C
Sábado, 13 de junio 2026 (hora Perú)
- 17:00 – Brasil vs Marruecos – Nueva York Nueva Jersey Stadium
- 20:00 – Haití vs Escocia – Boston Stadium
Viernes, 19 de junio 2026 (hora Perú)
- 17:00 – Escocia vs Marruecos – Boston Stadium
- 20:00 – Brasil vs Haití – Philadelphia Stadium
Miércoles, 24 de junio 2026 (hora Perú)
- 17:00 – Brasil vs Escocia – Miami Stadium
- 17:00 – Marruecos vs Haití – Atlanta Stadium
Grupo D
Viernes, 12 de junio 2026 (hora Perú)
- 20:00 – Estados Unidos vs Paraguay – Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026 (hora Perú)
- 23:00 – Australia vs Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo – BC Place Vancouver
Viernes, 19 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Estados Unidos vs Australia – Seattle Stadium
- 23:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay – San Francisco Bay Area Stadium
Jueves, 25 de junio 2026 (hora Perú)
- 21:00 – Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Estados Unidos – Los Angeles Stadium
- 21:00 – Paraguay vs Australia – San Francisco Bay Area Stadium
Grupo E
Domingo, 14 de junio 2026 (hora Perú)
- 12:00 – Alemania vs Curazao – Houston Stadium
- 18:00 – Costa del Marfil vs Ecuador – Philadelphia Stadium
Sábado, 20 de junio 2026 (hora Perú)
- 15:00 – Alemania vs Costa de Marfil – Toronto Stadium
- 21:00 – Ecuador vs Curazao – Kansas City Stadium
Jueves, 25 de junio 2026 (hora Perú)
- 15:00 – Curazao vs Costa de Marfil – Philadelphia Stadium
- 15:00 – Ecuador vs Alemania – New York New Jersey Stadium
Grupo F
Domingo, 14 de junio 2026 (hora Perú)
- 15:00 – Países Bajos vs Japón – Dallas Stadium
- 21:00 – Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs Túnez – Estadio Monterrey
Sábado, 20 de junio 2026 (hora Perú)
- 12:00 – Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Houston Stadium
- 23:00 – Túnez vs Japón – Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026 (hora Perú)
- 18:00 – Japón vs Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Dallas Stadium
- 18:00 – Túnez vs Países Bajos – Kansas City Stadium
Grupo G
Lunes, 15 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Bélgica vs Egipto – Seattle Stadium
- 20:00 – Irán vs Nueva Zelanda – Los Angeles Stadium
Domingo, 21 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Bélgica vs Irán – Los Angeles Stadium
- 20:00 – Nueva Zelanda vs Egipto – BC Place Vancouver
Viernes, 26 de junio 2026 (hora Perú)
- 22:00 – Egipto vs Irán – Seattle Stadium
- 22:00 – Nueva Zelanda vs Bélgica – BC Place Vancouver
Grupo H
Lunes, 15 de junio 2026 (hora Perú)
- 11:00 – España vs Cabo Verde – Atlanta Stadium
- 17:00 – Arabia Saudí vs Uruguay – Miami Stadium
Domingo, 21 de junio 2026 (hora Perú)
- 11:00 – España vs Arabia Saudí – Atlanta Stadium
- 17:00 – Uruguay vs Cabo Verde – Miami Stadium
Viernes, 26 de junio 2026 (hora Perú)
- 19:00 – Cabo Verde vs Arabia Saudí – Houston Stadium
- 19:00 – Uruguay vs España – Estadio Guadalajara
Grupo I
Martes, 16 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Francia vs Senegal – New York New Jersey Stadium
- 17:00 – Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega – Boston Stadium
Lunes, 22 de junio 2026 (hora Perú)
- 16:00 – Francia vs Irak/Bolivia/Surinam – Philadelphia Stadium
- 19:00 – Noruega vs Senegal – Nueva York Nueva Jersey Stadium
Viernes, 26 de junio 2026 (hora Perú)
- 14:00 – Noruega vs Francia – Boston Stadium
- 14:00 – Senegal vs Irak/Bolivia/Surinam – Toronto Stadium
Grupo J
Martes, 16 de junio 2026 (hora Perú)
- 20:00 – Argentina vs Argelia – Kansas City Stadium
- 23:00 – Austria vs Jordania – San Francisco Bay Area Stadium
Lunes, 22 de junio 2026 (hora Perú)
- 12:00 – Argentina vs Austria – Dallas Stadium
- 22:00 – Jordania vs Argelia – San Francisco Bay Area Stadium
Sábado, 27 de junio 2026 (hora Perú)
- 21:00 – Argelia vs Austria – Kansas City Stadium
- 21:00 – Jordania vs Argentina – Dallas Stadium
Grupo K
Miércoles, 17 de junio 2026 (hora Perú)
- 12:00 – Portugal vs Jamaica/RD de Congo/Nueva Caledonia – Houston Stadium
- 21:00 – Uzbekistán vs Colombia – Estadio Ciudad de México
Martes, 23 de junio 2026 (hora Perú)
- 12:00 – Portugal vs Uzbekistán – Houston Stadium
- 21:00 – Colombia vs RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio 2026 (hora Perú)
- 18:30 – Colombia vs Portugal – Miami Stadium
- 18:30 – RD de Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs Uzbekistán – Atlanta Stadium
Grupo L
Miércoles, 17 de junio 2026 (hora Perú)
- 15:00 – Inglaterra vs Croacia – Dallas Stadium
- 18:00 – Ghana vs Panamá – Toronto Stadium
Martes, 23 de junio 2026 (hora Perú)
- 15:00 – Inglaterra vs Ghana – Boston Stadium
- 18:00 – Panamá vs Croacia – Toronto Stadium
Sábado, 27 de junio 2026 (hora Perú)
- 16:00 – Panamá vs Inglaterra – New York New Jersey Stadium
- 16:00 – Croacia vs Ghana – Philadelphia Stadium