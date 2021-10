Esta semana vuelven las Eliminatorias Qatar 2022 y en esta parte del mundo todo anda bastante apretado. La selección peruana y la selección chilena se enfrentan en un duelo de infarto donde si alguno de los dos llegase a perder prácticamente le diría adiós al sueño mundialista, pues quedaría bastante alejado de los puestos de clasificación. Por otro lado, tendremos un partido vibrante entre dos favoritos a clasificar: Uruguay recibe a Colombia en un duelo que siempre deja grandes emociones. Los otros partidos de esta jornada son Paraguay vs. Argentina, Ecuador vs. Bolivia y Venezuela vs. Brasil.

¿Cuándo son los partidos de Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022?

Al igual que ocurrió en la fecha triple pasada, todos los partidos de la Jornada 11 de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo a Qatar 2022 se jugarán en un solo día y serán el jueves 07 de octubre.

Horarios de los partidos de Eliminatorias Qatar 2022

Paraguay vs. Argentina: 19:00 horas local

Uruguay vs. Colombia: 20:00 horas local

Venezuela vs. Brasil: 19:30 horas local

Ecuador vs. Bolivia: 19:30 horas local

Perú vs. Chile: 20:00 horas local

¿Dónde ver por TV los partidos de Eliminatorias Qatar 2022?

Paraguay vs. Argentina vía Tigo Sports Paraguay, TV Pública y TyC Sports.

Uruguay vs. Colombia vía VTV y Caracol TV.

Venezuela vs. Brasil vía TLT y Globo.

Ecuador vs. Bolivia vía ECDF y Tigo Sports.

Perú vs. Chile vía Latina, Movistar, TNT Sports Chile y Chilevisión.

