Por Redacción EC

José Manuel López protagonizó una de las escenas más llamativas en la previa del Mundial 2026. El delantero argentino, figura de Palmeiras, se enteró de su convocatoria a la selección en plena entrevista post partido, sin haber visto la lista oficial.

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