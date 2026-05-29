José Manuel López protagonizó una de las escenas más llamativas en la previa del Mundial 2026. El delantero argentino, figura de Palmeiras, se enteró de su convocatoria a la selección en plena entrevista post partido, sin haber visto la lista oficial.

Todo ocurrió durante una conversación con Paramount+, cuando el periodista lo sorprendió con una pregunta directa: “¿En qué momento te enteras de la convocatoria? Vas a ir al Mundial. Cuánto te ha potenciado el Palmeiras. ¿Será un orgullo para ti jugar con Lionel Messi?”. Ante ello, el atacante respondió con sinceridad: “La verdad que aún no sale la lista oficial”.

Sin embargo, segundos después, desde la misma transmisión le confirmaron la noticia: “Ya salió la lista oficial. Está convocado, felicitaciones”. Fue entonces cuando el ‘Flaco’ asimiló el momento y expresó su emoción por cumplir uno de sus grandes objetivos como futbolista profesional.

En la entrevista al Flaco López tras el partido de Copa Libertadores, lo felicitan por su convocatoria al Mundial.



El jugador responde que la lista oficial aún no salió. El periodista insiste en que sí, y él se entera en ese momento 🇦🇷pic.twitter.com/bsjKBPtsF1 — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 29, 2026

“Estoy feliz por el trabajo que hago. Palmeiras ha sido pieza fundamental y juego a juego trato de retribuir la confianza. Feliz de jugar el Mundial con mi país”, agregó López, quien se convierte en una de las sorpresas en la lista de Argentina para la Copa del Mundo 2026.