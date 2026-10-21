Por Redacción EC

Flamengo emitió un comunicado denunciando graves actos de vandalismo en el Estadio Maracaná, luego del partido disputado el martes 20 de octubre de 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana. El reporte inicial enviado por el Consorcio Maracaná (administrado por Flamengo y Fluminense) detalla importantes daños materiales en la infraestructura.

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