Flamengo emitió un comunicado denunciando graves actos de vandalismo en el Estadio Maracaná, luego del partido disputado el martes 20 de octubre de 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana. El reporte inicial enviado por el Consorcio Maracaná (administrado por Flamengo y Fluminense) detalla importantes daños materiales en la infraestructura.
Según el informe, cientos de butacas fueron completamente rotas por un sector de los hinchas, se registraron destrozos y vandalismo en los baños y áreas de bares. Además, se detectaron afectaciones en las rampas de acceso y en los sistemas de señalización del recinto histórico.
Este incidente ocurre tras una tensa batalla judicial previa. El consorcio Fla-Flu intentó impedir por la vía legal que Vasco jugara allí debido al desgaste del campo y por motivos de seguridad, pero la justicia falló a favor del equipo Cruzmaltino. Tras su eliminación deportiva ante Boca Juniors, se desataron las agresiones al patrimonio.
La preocupación de la administración es total, ya que se activó una fuerza de tarea trabajando a contrarreloj para reparar las instalaciones. Esto se debe a que el estadio debe estar en óptimas condiciones para albergar a los más de 70,000 hinchas que agotaron las entradas para el partido clave entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la CONMEBOL Libertadores.