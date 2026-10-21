Flamengo emitió un comunicado denunciando graves actos de vandalismo en el Estadio Maracaná, luego del partido disputado el martes 20 de octubre de 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors por la Copa Sudamericana. El reporte inicial enviado por el Consorcio Maracaná (administrado por Flamengo y Fluminense) detalla importantes daños materiales en la infraestructura.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu, na manhã desta quarta-feira (21), comunicado do Consórcio Maracanã acerca das graves depredações registradas no estádio após a partida entre Vasco e Boca Juniors, realizada na última terça-feira (20), pela CONMEBOL Sul-Americana. Segundo a documentação encaminhada ao clube,centenas de cadeiras foram quebradas, banheiros e bares vandalizados, além de estruturas das rampas de acesso e da sinalização do estádio depredadas. São atos de vandalismo praticados por uma parcela dos torcedores presentes, que demonstrou absoluto desprezo pelo patrimônio de um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial. O Flamengo também recebeu a informação de que o Consórcio Maracanã não está medindo esforços na difícil missão de reparar os danos e restabelecer as condições necessárias para receber os mais de 70 mil torcedores que esgotaram os ingressos para Flamengo x Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores. O clube confia na competência e no empenho dos profissionais responsáveis pela operação do estádio, que viraram a noite trabalhando intensamente para superar as consequências de um episódio absolutamente inaceitável. — Flamengo (@Flamengo) October 21, 2026

Según el informe, cientos de butacas fueron completamente rotas por un sector de los hinchas, se registraron destrozos y vandalismo en los baños y áreas de bares. Además, se detectaron afectaciones en las rampas de acceso y en los sistemas de señalización del recinto histórico.

Este incidente ocurre tras una tensa batalla judicial previa. El consorcio Fla-Flu intentó impedir por la vía legal que Vasco jugara allí debido al desgaste del campo y por motivos de seguridad, pero la justicia falló a favor del equipo Cruzmaltino. Tras su eliminación deportiva ante Boca Juniors, se desataron las agresiones al patrimonio.

La preocupación de la administración es total, ya que se activó una fuerza de tarea trabajando a contrarreloj para reparar las instalaciones. Esto se debe a que el estadio debe estar en óptimas condiciones para albergar a los más de 70,000 hinchas que agotaron las entradas para el partido clave entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la CONMEBOL Libertadores.