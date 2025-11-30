El bailecito del charrúa De Arrascaeta y el Monumental, el nuevo lugar en el mundo de 35 mil hinchas del ‘Mengao’: lo que no se vio del Flamengo campeón de la Libertadores 2025 en Lima

En el corazón del gigantesco Estadio Monumental U de Lima cobró cuerpo una batalla de nervios, sudor y destino. Bajo el rumor expectante de miles de gargantas brasileñas, se enfrentaron Palmeiras y Flamengo, con la gloria continental en juego. El coloso, retocado con nueva luz LED, fachada reluciente y tribunas engalanadas, latía al ritmo de cánticos y banderas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

“Meeeengao, Meeeeengao, Meeeengao”, sonaba en el Monumental de Ate, pero se sentía la vibra del Maracaná de Río de Janeiro. Flamengo jugó, cantó, pateó, alentó y ganó. Un justo 1-0 para declarar al estadio de la ‘U’ como su segundo lugar en el mundo. Por segunda vez, se coronó campeón de la Copa Conmebol Libertadores en Lima y se puso adelante como el club brasileño más ganador del torneo con cuatro trofeos.

El espectáculo fue completo en el Monumental | Foto: GEC

“A por la cuarta”, decía una banderola colgada en la tribuna sur, donde se ubicaron los hinchas del Palmeiras, que jugó con fuego, arriesgó su legado y pagó caro la apuesta.

La cuarta de la que tanto hablaron y reclamaron ambas hinchadas en las previas en las plazas de Miraflores y Barranco, y en el Fan Zone se fue en las maletas del ‘Mengao’ hacia Río de Janeiro.

El espectáculo y la alegría estuvieron en las tribunas, sin dudas. En la cancha, en cambio, chocaron dos equipos estructurados, dos sistemas tácticos rígidos y dos entrenadores que apuestan más al estilo europeo que al fútbol con sabor a samba y ‘jogo bonito’. Filipe Luíz y Abel Ferreira lo pregonan en el Brasileirao, donde también mandan los rojinegros, y ahora, les permitió jugar jugar y definir la final de la mítica Copa Libertadores.

Estadísticas Sofascore

La garra de la final

En medio de brasileños, la figura fue el uruguayo Giordan de Arrascaeta, el titiritero de este Flamengo campeón que supo dejar en el camino a Peñarol y Racing, y que ayer copó el 65% de las tribunas en el Monumental. Con un puntaje de 7.6, según Sofascore, el charrúa fue el más atrevido del campeón. Dos disparos al arco que fueron desviados y la jugada clave para ganar el partido.

Estadísticas Sofascore

A los 67′, es la esquina de Norte y Oriente, De Arrascaeta cobró un tiro de esquina que encontró la cabeza de Danilo, el exlateral del Real Madrid que hoy juega de zaguero central.

Frente a la tribuna copada de los colores del ‘Mengao’, el gol hizo estallar las emociones de los hinchas rojinegros.

Los hinchas VIP en Ate. Foto: GEC

Hasta ese instante, el duelo había sido una danza tensa, casi sin espacios. Palmeiras resistió con uñas y oficio; sus líneas bien plantadas evitaron que el Mengão rompiera temprano el orden. Pero aquella conexión aérea fue suficiente para romper la calma, para vaciar tribunas, enmudecer decenas de miles de corazones.

Flamengo no necesitó más. Entre los amagues de Carrascal y los sprint de Everton se fueron desvaneciendo los intentos del 2-0.

Del otro lado, Vitor Roque y el ‘Flaco’ López jugaron un partido muy lejano al que disputaron contra la U en agosto pasado. Roque en los descuentos mandó un disparo por encima del travesaño. Fue el único intento real de conseguir el empate y forzar la prórroga.

Ganó Flamengo y no necesitó de la seguridad de las manos del argentino Rossi o el trajín y despliegue del chileno Pulgar, quien jugó gratis 60 minutos por una amarilla que bien pudo ser roja. Celebró la pizarra de Filipe Luíz y aunque olvidó que vino a Lima desde la tierra de alegría, puso a festejar a 30 mil de sus hinchas, que volverán a Río como el más campeón más copero de Brasil.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.