El bailecito del charrúa De Arrascaeta y el Monumental, el nuevo lugar en el mundo de 35 mil hinchas del ‘Mengao’: lo que no se vio del Flamengo campeón de la Libertadores 2025 en Lima

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
El bailecito del charrúa De Arrascaeta y el Monumental, el nuevo lugar en el mundo de 35 mil hinchas del ‘Mengao’: lo que no se vio del Flamengo campeón de la Libertadores 2025 en LimaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En una final de brasileños, el único que bailó fue el uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Le dicen “El Cocho” , pero le da juventud al fútbol señorial de Flamengo, el único tetracampeón brasileño. Baila el charrúa entre rivales que le caen con el cuchillo entre los dientes y no lo pueden detener, y baila después en la celebración, con una bandera de La Celeste y frente a una gigante pared rojinegra en Norte que corea su nombre.