Flamengo rompió su silencio tras la polémica por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026. Mediante un comunicado oficial, el conjunto brasileño negó haber iniciado el procedimiento contra el defensor de Estudiantes de La Plata y aseguró que presentó su reclamo para defender sus derechos reglamentarios, luego de que el equipo argentino consiguiera una habilitación provisional del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Flamengo rompió su silencio tras la polémica por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026. Mediante un comunicado oficial, el conjunto brasileño negó haber iniciado el procedimiento contra el defensor de Estudiantes de La Plata y aseguró que presentó su reclamo para defender sus derechos reglamentarios, luego de que el equipo argentino consiguiera una habilitación provisional del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
En su pronunciamiento, Flamengo recordó que Estudiantes solicitó el 9 de octubre inscribir a Rojo en reemplazo de un jugador lesionado. Según la versión del club brasileño, la Conmebol consultó a la FIFA y rechazó el pedido en dos oportunidades, el 14 y el 15 de octubre, debido a las normas sobre los períodos de inscripción. Posteriormente, el conjunto argentino recurrió al TAS, que el 21 de octubre autorizó provisionalmente la participación del defensor, aunque no garantizó que su presencia quedara exenta de eventuales consecuencias deportivas o disciplinarias.
El club carioca también sostuvo que advirtió antes del partido tanto al TAS como a Estudiantes que presentaría una reclamación si Rojo era alineado. El defensor finalmente disputó la revancha en el estadio Maracaná, donde el equipo argentino empató 0-0 y se impuso por 3-2 en la tanda de penales. Tras la eliminación, Flamengo formalizó su protesta dentro del plazo establecido por el Código Disciplinario de la Conmebol y solicitó que el caso sea resuelto antes de la final del torneo.
“No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países”, expresó la institución en el comunicado. Flamengo insistió en que no participó en las decisiones iniciales sobre la inscripción del futbolista y que solo intervino cuando Estudiantes lo incluyó como parte en el proceso ante el TAS.
Finalmente, Flamengo manifestó su respeto por la Conmebol, el TAS y Estudiantes, al que calificó como un club de reconocida tradición. El equipo brasileño aseguró que aguardará la resolución definitiva y que la aceptará con respeto institucional. Mientras tanto, el reclamo mantiene abierta la controversia reglamentaria después de una semifinal que Estudiantes ganó en el campo y que le permitió clasificarse para enfrentar a Palmeiras en la final, programada para el 28 de noviembre en Montevideo.
COMUNICADO COMPLETO DE FLAMENGO:
NOTA OFICIAL O Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não deu início a nenhum procedimento relativo à inscrição do atleta Marcos Rojo pelo Club Estudiantes de La Plata na CONMEBOL Libertadores 2026. Em 9 de outubro, o Estudiantes solicitou à CONMEBOL a inclusão do atleta em sua lista para a semifinal, em substituição a um jogador lesionado. O período de inscrições ("janela de transferências") na Argentina estava encerrado desde 2 de setembro, e o atleta havia disputado partidas oficiais pelo Racing até 27 de setembro. A CONMEBOL, organizadora da competição, que sempre zelou com rigor pelo cumprimento de seus regulamentos e pela integridade de seus torneios, analisou o pedido e consultou a FIFA. A FIFA esclareceu que suas regras sobre períodos de inscrição são de aplicação obrigatória também nas transferências nacionais e não admitem exceções além das previstas em seu regulamento. Com base nisso, a CONMEBOL recusou a substituição em 14 de outubro e manteve a recusa em 15 de outubro, ou seja, antes do jogo de volta da semifinal. Essas regras são de observância obrigatória por todas as associações e conhecidas e aceitas por todos os clubes ao se inscreverem no torneio. O Flamengo não participou de nenhuma dessas etapas. Inconformado, o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e indicou o Flamengo, seu adversário na semifinal, como parte no processo. Foi assim, em 16 de outubro, que o Flamengo foi chamado ao caso. Em 21 de outubro, o CAS autorizou provisoriamente a participação do atleta, mas negou o pedido do Estudiantes para afastar as consequências esportivas e disciplinares que possam decorrer da decisão final. Os riscos dessa escolha ficaram com o clube argentino e o jogador. Chamado a integrar um processo que não iniciou, o Flamengo agiu apenas para preservar seus direitos. Antes da partida semifinal, informou ao CAS, em manifestação também comunicada ao Estudiantes, que, se o atleta fosse escalado, apresentaria a reclamação prevista no regulamento. O clube argentino, portanto, entrou em campo ciente dessa consequência, além do alerta já feito pelo próprio CAS. Após o jogo, o Flamengo apresentou a reclamação dentro do prazo, nos termos do artigo 24.1.b do Código Disciplinar da CONMEBOL, e pediu que o caso seja decidido antes da final da competição. Portanto: (i) antes do jogo de volta da semifinal, a CONMEBOL, após consulta à FIFA, negou por duas vezes o pedido do Estudiantes para inscrever o atleta; (ii) foi o Estudiantes quem recorreu ao CAS para obter a liberação do atleta, incluindo o Flamengo como parte no processo; e, (iii) antes do jogo, o CAS negou ao Estudiantes a pretendida garantia de que a escalação do atleta não traria consequências esportivas e disciplinares. Não se trata de buscar resultado fora de campo. Trata-se de garantir que as regras de uma competição internacional valham igualmente para todos os clubes, de todos os países. O Flamengo reitera seu profundo respeito ao CAS e à CONMEBOL, instituições cuja atuação é essencial para a integridade, a segurança jurídica e o equilíbrio do futebol internacional, bem como ao Estudiantes, clube de reconhecida tradição. Confiante na condução responsável e criteriosa do processo por parte da CONMEBOL, o Flamengo aguardará com serenidade a decisão final e a acolherá com o respeito institucional que sempre pautou sua atuação e que espera de todos os participantes.— Flamengo (@Flamengo) October 24, 2026
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.