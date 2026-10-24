Flamengo emite un comunicado contundente por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores. (Foto: Estudiantes de La Plata/Instagram)
Flamengo emite un comunicado contundente por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores. (Foto: Estudiantes de La Plata/Instagram)
Por Redacción EC

Flamengo rompió su silencio tras la polémica por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026. Mediante un comunicado oficial, el conjunto brasileño negó haber iniciado el procedimiento contra el defensor de Estudiantes de La Plata y aseguró que presentó su reclamo para defender sus derechos reglamentarios, luego de que el equipo argentino consiguiera una habilitación provisional del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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