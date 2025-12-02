Flamengo atraviesa uno de los momentos económicos más sólidos de su historia y acaba de superar los 370 millones de dólares en ingresos totales en lo que va del año, una cifra que lo consolida como el club con mayor poder financiero de Sudamérica. Este crecimiento no solo refleja el éxito deportivo reciente, sino también una estrategia institucional que ha sabido capitalizar cada logro dentro y fuera del campo.

El acuerdo récord con su main sponsor y la llegada de múltiples patrocinadores al uniforme han sido pilares fundamentales para este salto económico. A ello se suma la participación en el Mundial de Clubes, un torneo que no solo otorga premios millonarios, sino también exposición internacional que potencia el valor de la marca Flamengo en distintos mercados del mundo.

El doble título en 2025 —Copa Libertadores y Supercopa de Brasil— ha generado ingresos extraordinarios gracias a los bonos de patrocinadores y a la enorme demanda de entradas en cada partido decisivo. Además, la posibilidad de ganar el Brasileirão y el boleto asegurado a la Copa Intercontinental siguen alimentando la expectativa financiera del club, que continúa aprovechando cada instancia competitiva.

A este panorama se suman otras fuentes clave como la venta de jugadores, los derechos de televisión, las cuotas de socios y un ticketing en constante expansión, impulsado por un hincha que no deja de llenar estadios. Todo esto ha permitido que Flamengo no solo crezca en cifras, sino que también consolide su marca a nivel global, proyectándose como un gigante del fútbol mundial.