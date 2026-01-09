Flamengo anunció una medida revolucionaria en su estrategia de transmisión para la temporada 2026: todos sus partidos como local en el Campeonato Carioca y en el Brasileirão serán transmitidos de forma gratuita para el público internacional a través de su canal oficial FlamengoTV en YouTube. Esta decisión deja atrás el tradicional modelo de pay-per-view en el exterior y busca acercar al equipo a sus millones de hinchas fuera de Brasil.

En total, el rubro-negro ofrecerá 29 encuentros en vivo y sin costo para espectadores fuera del territorio brasileño, incluyendo las 10 jornadas del Campeonato Carioca y los 19 duelos como local en el Brasileirão. La iniciativa excluye al mercado doméstico debido a los derechos de transmisión ya contratados en Brasil.

Para mejorar la experiencia global, las transmisiones contarán con dos opciones de audio: en portugués, con narración de João Guilherme, y en español, con Gustavo Whertein, lo que facilitará el seguimiento de los partidos por parte de los aficionados en América Latina.

La primera emisión bajo este nuevo formato será el 11 de enero, con el partido entre Flamengo y Portuguesa por el Campeonato Carioca, y la primera transmisión del Brasileirão está prevista para el 4 de febrero contra Internacional. Con este movimiento, el club pretende fortalecer su presencia global y expandir su base de seguidores en mercados internacionales claves.