Flamengo rompería el mercado en el Brasileirao con fichaje de Lucas Paquetá. (Foto: West Ham)
Flamengo rompería el mercado en el Brasileirao con fichaje de Lucas Paquetá. (Foto: West Ham)
Redacción EC
Redacción EC

tiene todo muy avanzado para repatriar a Lucas Paquetá, quien actualmente juega en el West Ham de la Premier League. El brasileño tiene pasado en el conjunto carioca y su llegada al Brasileirao rompería el mercado.

Desde Brasil aseguran que ya hay un acuerdo entre el ‘Mengao’ y Paquetá, cuya carrera se estancó cuando estuvo a punto de dar el salto al Manchester City. El volante de 28 años estuvo involucrado en un tema de apuestas y su transferencia se cayó.

Como se sabe, Paquetá jugó en Flamengo hasta 2018 y desde allí dio el salto a Milan por unos 40 millones de euros. Luego, pasó por Lyon y West Ham, aunque sin mucha trascendencia. No obstante, su destino sería Flamengo, que está dispuesto a pagar hasta 30 millones de euros por su pase.

Paquetá tiene deseos de volver a Brasil y jugaar en el equipo que lanzó a Europa. Solo falta detalles para el traspaso y podría tratarse de una transferencia récord para el fútbol sudamericano.

Flamengo está dispuesto a desembolsar una fuerte suma de dinero y repetir los éxitos del 2025. El ‘Mengao’ es el actual campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC