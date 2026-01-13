Flamengo tiene todo muy avanzado para repatriar a Lucas Paquetá, quien actualmente juega en el West Ham de la Premier League. El brasileño tiene pasado en el conjunto carioca y su llegada al Brasileirao rompería el mercado.

Desde Brasil aseguran que ya hay un acuerdo entre el ‘Mengao’ y Paquetá, cuya carrera se estancó cuando estuvo a punto de dar el salto al Manchester City. El volante de 28 años estuvo involucrado en un tema de apuestas y su transferencia se cayó.

Lucas Paquetá (28 anos) pelo West Ham:



⚔️ 139 jogos

⚽️ 23 gols

🅰️ 15 assistências

🔑 167 passes decisivos

💪 885 duelos ganhos (6.4 /j!)

🦾 694 bolas recuperadas (5.0 /j!)

🆚 301 desarmes (!)

💨 52% acerto no drible

👊 228 faltas sofridas (!)

💯 Nota Sofascore 7.00



🇧🇷👀 pic.twitter.com/WrRVYXgcZJ — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 12, 2026

Como se sabe, Paquetá jugó en Flamengo hasta 2018 y desde allí dio el salto a Milan por unos 40 millones de euros. Luego, pasó por Lyon y West Ham, aunque sin mucha trascendencia. No obstante, su destino sería Flamengo, que está dispuesto a pagar hasta 30 millones de euros por su pase.

Paquetá tiene deseos de volver a Brasil y jugaar en el equipo que lanzó a Europa. Solo falta detalles para el traspaso y podría tratarse de una transferencia récord para el fútbol sudamericano.

Flamengo está dispuesto a desembolsar una fuerte suma de dinero y repetir los éxitos del 2025. El ‘Mengao’ es el actual campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores.