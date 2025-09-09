En un gesto tan audaz como simbólico, Flamengo elevó una petición formal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con un propósito tan inédito como ambicioso: que su hinchada sea reconocida como una nación soberana. El pedido sorprendió al mundo fútbol.

El club carioca sostiene que su colosal comunidad de seguidores —que supera los 45 millones de almas— trasciende lo deportivo y encarna los rasgos esenciales de un país: población, identidad colectiva, territorio simbólico y una cultura vibrante que une a millones bajo una misma pasión.

“Somos más de 45 millones unidos por un sentimiento común, con nuestra propia cultura, territorio, bandera y forma de hablar”, proclamó el comunicado, liderado por la emblemática figura de Zico, ídolo eterno del club.

Aunque revestida de simbolismo, la iniciativa deja entrever el inmenso orgullo que envuelve al universo flamenguista. Cabe mencionar que la hinchada de dicho club brasileño es considerada una de las más grandes del mundo, incluso por encima de equipos históricos como Manchester United o Barcelona.

La propuesta no tardó en encender las redes sociales, donde los hinchas celebraron el gesto como un grito de identidad colectiva y una reafirmación del peso cultural que el ‘Fla’ representa más allá del deporte.