La conexión entre Flamengo y Lima se convirtió también en un éxito comercial. La camiseta especial “Urubu de Lima”, creada en homenaje a la capital peruana, superó las 30 mil unidades vendidas en sus primeras 48 horas y se transformó en uno de los grandes fenómenos entre los hinchas del club brasileño. El modelo había registrado inicialmente más de 20 mil ventas durante sus primeras 24 horas.

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El diseño, creado por el hincha Marcelo Gluz, fue elegido como ganador del concurso Manto de la Nación, que reunió más de 8 mil propuestas y superó los 100 mil votos únicos de aficionados de 120 países. La camiseta está inspirada en los geoglifos de Nazca y celebra el vínculo especial que Flamengo mantiene con Lima, ciudad en la que conquistó sus últimas dos Copas Libertadores, en 2019 y 2025.

¿Y cuánto cuesta? El precio regular de la camiseta es de 299,99 reales brasileños, que al tipo de cambio actual equivale aproximadamente a S/197,70. La promoción de lanzamiento permitió adquirirla por 239,99 pesos, unos S/158,15, al comprar dos o más unidades.

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Por ahora, la camiseta solo está disponible para su compra en Brasil a través de la plataforma oficial del club, por lo que no existe una venta directa habilitada desde Perú. La edición es limitada y estará disponible hasta el próximo martes o hasta agotar el stock, una situación que podría adelantarse debido al fuerte ritmo de ventas registrado durante sus primeros días.

El “Urubu de Lima” también tiene una segunda versión en los tradicionales colores rojo y negro del Flamengo, una decisión tomada luego de un pedido de los propios aficionados. Así, la ciudad de Lima, escenario de dos de las mayores conquistas continentales del ‘Mengao’, ahora también quedó inmortalizada en una camiseta que ha conquistado a miles de hinchas brasileños.

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