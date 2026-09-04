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Resumen

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La camiseta “Urubu de Lima”, inspirada en la capital peruana y las Líneas de Nazca, se convirtió en un fenómeno de ventas entre los hinchas del Flamengo. (Foto: Flamengo)
La camiseta “Urubu de Lima”, inspirada en la capital peruana y las Líneas de Nazca, se convirtió en un fenómeno de ventas entre los hinchas del Flamengo. (Foto: Flamengo)
Por Marco Quilca León

La conexión entre Flamengo y Lima se convirtió también en un éxito comercial. La camiseta especial “Urubu de Lima”, creada en homenaje a la capital peruana, superó las 30 mil unidades vendidas en sus primeras 48 horas y se transformó en uno de los grandes fenómenos entre los hinchas del club brasileño. El modelo había registrado inicialmente más de 20 mil ventas durante sus primeras 24 horas.

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