Flamengo vs. Athletico Paranaense se enfrentan en la gran final de la Copa Libertadores 2022. Esta será la tercera disputa consecutiva por el título entre equipos brasileños, tras Palmeiras vs. Santos (1-0) y Palmeiras vs. Flamengo (2-1 en suplementario). Aquí te dejamos todos los detalles, con fecha, horarios y canales del venidero encuentro.





¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA JUEGA FLAMENGO vs. PARANAENSE?

El partido Flamengo vs. Athletico Paranaense se disputará este sábado 29 de octubre, en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Ecuador, desde las 3:00 p. m. (hora peruana) y 5:00 p. m. (hora brasileña). El árbitro argentino Patricio Loustau será el encargado de impartir justicia.

Estados Unidos – 1.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Texas

Perú – 3.00 p. m.

Ecuador – 3.00 p. m.

Colombia – 3.00 p. m.

Estados Unidos – 4.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 4.00 p. m.

Venezuela – 4.00 p. m.

Paraguay – 4.00 p. m.

Chile – 5.00 p. m.

Uruguay – 5.00 p. m.

Argentina – 5.00 p. m.

Brasil – 5.00 p. m.

Inglaterra - 9.00 p. m.

España – 10.00 p. m.

Italia – 10.00 p. m.





¿EN QUÉ CANAL VER FLAMENGO vs. PARANAENSE?

Flamengo vs. Paranaense será transmitido por ESPN y Star+ para Sudamérica (Fox Sports en Chile); mientras que Claro Sports lo hará en México. En Estados Unidos, el encuentro será emitido por beIN Sports.

Argentina: Claro Sports, Star+, Fox Sports Argentina, ESPN

Bolivia: Claro Sports, Star+, ESPN

Brasil: SBT, Star+, ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Star+, Claro Sports, Fox Sports

Colombia: Star+, ESPN, Claro Sports

Ecuador: Star+, ESPN, Claro Sports

Internacional: Bet365, Facebook Watch

México: Claro Sports, Marca Claro

Paraguay: Claro Sports, Star+

Perú: Star+, Claro Sports, ESPN

España: DAZN 3, DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: Star+, Claro Sports, ESPN

Venezuela: Star+, Claro Sports, ESPN

Flamengo lleva ocho partidos sin conocer la derrota (cinco victorias y tres empates) y en el camino se proclamó campeón de la Copa de Brasil, tras vencer en penales a Corinthians. Gabriel Barbosa, Arturo Vidal, David Luiz, Everton, Pedro y compañía se consagraron en el torneo, en el que eran amplios favoritos. El objetivo del técnico Dorival Júnior es trasladar ese poderío al certamen internacional, para redimir al club de la final perdida el año pasado, ante Palmeiras.

Por su parte, Athletico Paranaense ha tenido éxito en la Copa Sudamericana (títulos de 2018 y 2021) y busca su primer trofeo de Copa Libertadores. La única vez que el ‘Furacão’ llegó hasta el duelo por la corona fue en la temporada 2005, en la que perdió ante Sao Paulo. Curiosamente, aquella vez, Fernandinho era parte del plantel y ahora, con más experiencia, buscará revancha. Además del mediocampista, David Terans (11 goles en la temporada) y Pablo son figuras claves en el equipo.





HISTORIAL DE PARTIDOS DE FLAMENGO vs. PARANAENSE

Desde noviembre del 2020, los partidos Flamengo vs. Paranaense se disputaron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para el ‘Mengao’: ganó cuatro veces, perdió en tres oportunidades y empató los tres choques restantes.

17-08-2022: Athletico-PR 0-1 Flamengo - Copa Brasil

14-08-2022: Flamengo 5-0 Athletico-PR - Brasileirao

27-07-2022: Flamengo 0-0 Athletico-PR - Copa Brasil

23-04-2022: Athletico-PR 1-0 Flamengo - Brasileirao

02-11-2021: Athletico-PR 2-2 Flamengo - Brasileirao

27-10-2021: Flamengo 0-3 Athletico-PR - Copa Brasil

20-10-2021: Athletico-PR 2-2 Flamengo - Copa Brasil

03-10-2021: Flamengo 3-0 Athletico-PR - Brasileirao

24-01-2021: Athletico-PR 2-1 Flamengo - Brasileirao

04-11-2020: Flamengo 3-2 Athletico-PR - Copa Brasil