Ver Flamengo vs Chelsea: sigue la transmisión del partido en el estadio Lincoln Financial Field por la fecha 2 del grupo D del Mundial de Clubes 2025. ¿A qué hora es el partido? El duelo se juega hoy, viernes 20 de junio de 2025, desde la 1:00 PM de Perú, Ecuador y Colombia, que son las 15:00 horas de Argentina y Chile, las 20:00 horas de España y las 12:00 PM de México. ¿Dónde ver? Telefe, Disney Plus, DAZN, ViX y DirecTV transmiten el compromiso.

