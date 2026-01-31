Ver Flamengo vs Corinthians EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Mané Garrincha por la final de la Supercopa de Brasil 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 1 de febrero del 2026, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son la 4:00 PM de Argentina y Chile, la 1:00 AM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? SporTV, Zapping, Claro TV transmiten el partido en Brasil; ESPN 2 y Disney Plus Premium lo pasan en México; fuboTV y FOX Deportes en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.