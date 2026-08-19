Flamengo y Cruzeiro definen hoy su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en un partido de alta tensión en el Estadio Maracaná. Tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en el Mineirão, la serie se encuentra completamente abierta. El gol de visitante ya no tiene valor extra, por lo que el ganador del partido se clasificará directamente; un nuevo empate llevará la definición a la tanda de penales.

Flamengo vs. Cruzeiro EN VIVO: conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido de vuelta ONLINE por octavos de final de la Copa Libertadores 2026. / DOUGLAS MAGNO

¿A qué hora juega Flamengo vs Cruzeiro hoy en Sudamérica?

El compromiso de vuelta se disputa este miércoles 19 de agosto de 2026. Para que no te pierdas el pitazo inicial, te presentamos los horarios oficiales según tu país de residencia:

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 21:30 horas.

21:30 horas. Bolivia, Paraguay y Venezuela: 20:30 horas.

20:30 horas. Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas.

¿Qué canal transmite Flamengo vs Cruzeiro en vivo?

La transmisión oficial del encuentro para todo el continente sudamericano estará a cargo de las señales de ESPN en televisión por cable. Las cadenas regionales emitirán el partido en alta definición (HD) desde Río de Janeiro.

¿Dónde ver Flamengo vs Cruzeiro online y por internet?

Si no estás cerca de un televisor, la opción oficial para ver Flamengo vs Cruzeiro online en Sudamérica es a través de la plataforma de streaming Disney+.

Enlace directo: Podrás sintonizar el compromiso ingresando a la aplicación de Disney+ desde tu celular, tablet o Smart TV, o bien desde su sitio web oficial mediante los planes Estándar o Premium.

Podrás sintonizar el compromiso ingresando a la aplicación de Disney+ desde tu celular, tablet o Smart TV, o bien desde su sitio web oficial mediante los planes Estándar o Premium. Alternativas de cableoperadores: Si cuentas con el servicio de televisión de pago contratado en empresas como DirecTV, Movistar o Claro, también puedes acceder a la señal online sintonizando los canales de ESPN a través de sus plataformas digitales (DGO, Movistar TV App o Claro Video).

Alineaciones probables para el partido en el Maracaná

Ambos entrenadores guardaron algunas piezas en la última jornada del Brasileirão para poner toda la carne en el asador esta noche. Estas son las formaciones que se perfilan:

Once de Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.

Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim. Once de Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Wesley, Keny Arroyo y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Historial reciente y estadísticas en Copa Libertadores

El ‘Mengão’ y la ‘Raposa’ son dos gigantes continentales que se conocen a la perfección. En el plano internacional, Cruzeiro tiene una ligera ventaja histórica en duelos de eliminación directa sobre Flamengo, habiéndolo eliminado en las ediciones de 1995 (Supercopa) y 2018 (Copa Libertadores). Sin embargo, el presente de Flamengo jugando como local en Río de Janeiro lo coloca como el favorito en las principales casas de apuestas de la región.

Ficha Técnica del Partido