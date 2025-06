Flamengo vs ES Tunis juegan este lunes 16 de junio del 2025 a las 8:00 p.m. la jornada 1 del Grupo D de la fase grupos del Mundial de Clubes. Este partido tendrá lugar en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia y contará con Danny Makkelie como árbitro. Ambos equipos vienen de buenos resultados en la Copa Libertadores y la Copa Túnez, respectivamente. Así que no te pierdas este esperado enfrentamiento. ¿Dónde ver Flamengo vs Esperanza Tunez en vivo? El partido será emitido por DirecTV desde su canal deportivo, D Sports y via streaming por DAZN. Además, también podrás seguir la cobertura del partido desde la sección de Deporte Total de El Comercio.