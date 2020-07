Diego Alves parecía haber dejado pasar las provocaciones de Fernando Pacheco durante la tanda de penales de la Taça Río, pero solo esperó el mejor momento para responder. La réplica del portero brasileño llegó tras la consagración de Flamengo frente a Fluminense en la final del Campeonato Carioca.

“El único Pacheco que conozco en Río de Janeiro es una farmacia”, señaló el guardameta del ‘mengao’ este miércoles mientras se dirigía a los vestuarios del mítico estadio Maracaná, donde fue encarado por el extremo peruano hace una semana tras no lograr evitar un penal decisivo para el ‘Fluzão’.

“Trató de decirme que yo iba a fallar. No me quedé callado, le seguí el juego y le dije algunas cosas. Pero después nos saludamos y nos dimos un abrazo”, explicó el exjugador de Sporting Cristal para cerrar la anécdota. Sin embargo, el portero de Flamengo no había dado por cerrado el episodio.

Luego de la celebración de Fluminense en la Taça Río, los dos conjuntos más populares de Rio volvieron a verse las caras en una definición de ida y vuelta por el Campeonato Carioca.

Flamengo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2019, conquistó el Campeonato Carioca tras sumar dos victorias sobre Fluminense.

El club más popular de Brasil, que se impuso por 2-1 en el partido de ida el pasado domingo en el tradicional clásico ‘Fla-Flu’, venció hoy por 1-0 con gol en el tiempo de reposición, en el duelo de vuelta disputado también en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sin público por el coronavirus, pero en el que se escucharon efectos de sonido imitando una multitud.

Con el nuevo título como campeón carioca —el segundo consecutivo y el 36 en su historia—, Flamengo suma cuatro títulos este año: la Recopa Sudamericana, la Supercopa Brasileña, la Copa Guanabara y el Campeonato Carioca.

