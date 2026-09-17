Flamengo e Independiente del Valle definen hoy, jueves 17 de septiembre de 2026, al próximo semifinalista de la Copa Libertadores. El ‘Mengao’ recibe al ‘Matagigantes’ en el mítico Estadio Maracaná con una ventaja de 2-0 conseguida en el partido de ida en Quito. Si no quieres perderte este partidazo decisivo, te contamos todos los detalles de la transmisión oficial.

¿A qué hora juega Flamengo vs Independiente del Valle en Ecuador y Perú?

El pitazo inicial del compromiso está programado para las 19:30 horas (hora local de Ecuador y Perú). A continuación, revisa el horario según tu ubicación para seguir el encuentro en directo:

Ecuador: 19:30 horas

19:30 horas Perú: 19:30 horas

19:30 horas Colombia: 19:30 horas

19:30 horas Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

20:30 horas Argentina, Brasil y Uruguay: 21:30 horas

¿Qué canales transmiten el partido de Flamengo vs IDV por TV?

Para el público hispanohablante en Sudamérica, la señal oficial de televisión que cuenta con los derechos exclusivos es ESPN. Dependiendo de tu operador de cable, podrás sintonizar el duelo en los siguientes canales:

En Ecuador y Perú: ESPN (Señal estándar y HD).

ESPN (Señal estándar y HD). En Chile: ESPN y ESPN Premium.

ESPN y ESPN Premium. En Argentina: Fox Sports.

¿Dónde ver Flamengo vs Independiente del Valle ONLINE por streaming?

Si prefieres ver el partido desde tu celular, tablet o Smart TV sin depender de un cableoperador, la plataforma de streaming autorizada es Disney+.