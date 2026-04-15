Ver Flamengo vs. Medellín EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Maracaná por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 16 de abril del 2026, a las 7:30 de la noche (hora colombiana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Argentina y en el resto de Sudamérica; Disney Plus en México, Disney Plus y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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