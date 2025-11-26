El plantel de Flamengo partió rumbo a Lima este miércoles 26 de noviembre, con destino a la capital peruana para disputar la final de la Copa Libertadores 2025. Antes de abordar el vuelo chárter en el Aeropuerto Internacional Galeão de Río de Janeiro, los jugadores se despidieron entre cánticos y banderas de una multitud de hinchas que se congregaron para acompañarlos hasta el último momento.

La escena fue vibrante: simpatizantes “saltarines”, algunos sobre el techo del micro, otros ondeando banderas y coreando consignas —una verdadera fiesta de afecto y apoyo. Acompañaron al equipo desde su salida del centro de entrenamiento hasta el aeropuerto, generando un ambiente de emoción y fervor popular digno de una final.

Esta despedida también marca la intensidad del momento para Flamengo: el equipo viaja con la ilusión de revancha ante Palmeiras, rival al que ya enfrentó en una final de Libertadores en 2021. El cariño de su hinchada —y este despedida efusiva— parece dotar al plantel de ánimo extra para afrontar el duelo decisivo.

Ahora, la atención se centra en Lima: con los preparativos del viaje completados y la hinchada dando su aliento incondicional, todos los focos están puestos en lo que será una final de alta tensión y grandes expectativas.