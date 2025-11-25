Flamengo vs Palmeiras, “la primera final” antes de venir a Lima y por qué se habla de un drama del ‘Verdao’

Las cuentas pueden empezar a hacerse desde esta noche. Mientras unos se ilusionan con ganarlo todo, otros apuntan a la Libertadores como su salvación. El poderío brasileño llegará a Lima para enfrentarse este sábado en la final de la Copa Libertadores, pero hoy pueden sentenciar su lucha por el Brasileirao.

Los finalistas de la Copa, Flamengo y Palmeiras, también disputan el título del torneo local. Y ahí el ‘Fla’ tiene el favoritismo con la ventaja obtenida el fin de semana. Goleó 3-0 a Bragantino y aprovechó el empate del ‘Verdao’ para sacarle cuatro puntos de ventaja a falta de dos partidos por jugarse.

Por eso, esta noche puede ser campeón. El cuadro de Filipe Luís visita al Atlético Mineiro, que viene de perder la final de la Sudamericana ante Lanús, y de ganar será campeón si el Palmeiras no derrota al Gremio, también de visita.

Además… Lo que falta Brasileirao

Flamengo - 74 pts. Palmeiras - 70 pts. Cruzeiro - 68 pts.

Fecha 36 - 7:30 p.m. Mineiro vs. Flamengo Gremio vs. Palmeiras

Fecha 37 - 3 diciembre Flamengo vs. Ceará - 7:30 p.m.

Fecha 34 (pendiente) - 3 diciembre Mineiro vs. Palmeiras - 7:30 p.m.

Fecha 38 - 7 diciembre Mirassol vs. Flamengo Ceará vs. Palmeiras

De darse esa combinación, Flamengo llegará a 77 puntos y le sacará siete a Palmeiras con seis por disputarse. Y será campeón porque incluso si Cruzeiro lo alcanza (puede llegar a 77 puntos), no lo superará porque el criterio para definir el título después de los puntos es por cantidad de victoria, y el ‘Fla’ de vencer hoy llegará a 23 y los azules solo llegarían a 22 ganando todo lo que resta.

“Estamos centrados en lo que es el presente, que es nuestro objetivo, que es ganar el próximo partido”, aseguró Luís, tratando de quitar presión a su equipo de la final de la Libertadores.

Así, el exfutbolista podría hoy lograr el primer título de su carrera –cayó eliminado en la Copa Brasil por penales ante Mineiro–, y espera ante el mismo rival cobrarse la revancha.

Además… Dario Herrera, el árbitro de la final que dirigió a Cristiano Ronaldo Ante una definición entre brasileños, la Conmebol decidió que la terna arbitral sea argentina, mientras que en la sala VAR también habrá uruguayos. Este sábado la justicia en el campo estará en manos del argentino Darío Herrera, apoyado en los jueces de línea Cristian Navarro y José Miguel Savorani, también argentinos. El VAR estará a cargo de Héctor Paletta (Argentina), con colaboración de los uruguayos Santiago Fernández, Jorge Ignacio Baliño y Christian Ferreyra. Ellos serán los encargados de que el partido se realice de la mejor manera. Herrera es un experimentado réferi argentino de 40 años. Es FIFA desde el 2015 y ha dirigido en Eliminatorias, Libertadores, Mundial Sub 20 y es de los árbitros de Conmebol que han tenido la oportunidad de dirigir en la Liga de Arabia Saudita gracias a un acuerdo entre confederaciones. Así, Herrera ha tenido oportunidad de dirigir algunos partidos en Medio Oriente y estuvo en algunos de Cristiano Ronaldo con el Al Nasrr. El partido más recordado para el árbitro argentino es el de la final de la King League del 2023 entre el cuadro del portugués y el Al Hilal, el clásico saudí. En ese encuentro, Herrera mostró 12 amarillas y tres tarjetas rojas. Durante el partido, Cristiano Ronaldo le reclamó al argentino por una falta dentro del área. Al Nassr cayó por penales. Luego, Herrera dirigió otros encuentros de esa liga, en los que se ha visto con Benzema, Kanté y al mismo Cristiano en dos ocasiones más. A Lima ya ha venido en varios ocasiones, las más recientes para el duelo entre Perú y Venezuela por las Eliminatorias en el 2023 (1-1) y este año para dirigir el Cristal ante Palmeiras (2-3), encuentro que ganaron los brasileños con un gol sobre la hora. Ahora volverá a verse con el ‘Verdao’, pero en el Monumental.

— Drama en el ‘Verdao’—

Del otro lado, parecen ya estar pensando en Lima. El Palmeiras debe ganar a Gremio, pero su entrenador Abel Ferreira podría guardar piezas para la final.

“No sirve de nada decirlo, creo que deberíamos canalizar nuestra energía hacia lo que viene el sábado. Tenemos un partido a mitad de semana, lo prepararemos como creamos mejor, pero creo que el campeonato se ha entregado”, dijo, en referencia a que en sus últimos cuatro partidos locales solo sumó dos puntos, con lo que el Flamengo sacó ventaja en la lucha.

Y hay algo que debe resolver el entrenador. En sus últimos tres partidos, no ha podido anotar. El último tanto que marcaron fue en la derrota de 2-1 ante Mirassol el 9 de noviembre.

Para ese año Palmeiras invirtió más de US$100 millones para competir en el ámbito internacional. Es el cuadro de mayor valor en el continente, pero por ahora no está alcanzando sus objetivos. En el Mundial de Clubes se quedó en cuartos de final (Fluminense llegó a semifinales). Así, no extrañaría que hoy juegue con suplentes para llegar mentalizados a Lima.

