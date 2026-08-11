Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentan hoy por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro será el escenario de un choque inédito en instancias de eliminación directa, donde el ‘Flu’ busca revalidar su localía frente a la gran sorpresa argentina del torneo. Conoce los horarios, las alineaciones probables y las opciones para ver el encuentro en vivo desde Argentina y Perú.

A pesar de ser la primera vez que se cruzan en un mata-mata, ambos equipos se conocen a la perfección. Compartieron el Grupo C en la fase previa de esta edición, con un saldo sorpresivamente favorable para el conjunto mendocino. La ‘Lepra’ rompió todos los pronósticos al imponerse por 2-1 en el Maracaná y rescatar un empate 1-1 en Mendoza, un antecedente que llena de ilusión a los dirigidos por Alfredo Berti.

Fluminense vs. Independiente Rivadavia EN VIVO: conoce los horarios, canales TV y dónde ver el partido ONLINE por octavos de final de la Copa Libertadores 2026. / ANDRES LARROVERE

¿A qué hora juega Fluminense vs. Independiente Rivadavia?

El partido se disputará este martes 11 de agosto en los siguientes horarios locales:

En Argentina: 19:00 horas

19:00 horas En Perú: 17:00 horas

17:00 horas En Brasil: 19:00 horas

¿Qué canal transmite Fluminense vs. Independiente Rivadavia en Argentina?

Para el público argentino, el encuentro se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de Fox Sports en televisión por cable. Para quienes prefieran el streaming, el partido estará disponible en la plataforma Disney+ Premium.

¿Dónde ver Fluminense vs. Independiente Rivadavia EN VIVO en Perú?

En territorio peruano, la transmisión oficial de los octavos de final de la Copa Libertadores está a cargo de ESPN de manera exclusiva a través de su plataforma digital Disney+ (Plan Premium), la cual requiere suscripción activa para acceder a la señal.

Alineaciones probables para el partido en el Maracaná

Ambos entrenadores ponen lo mejor que tienen a disposición para dar el primer golpe en la llave de octavos de final.

La formación de Fluminense hoy

El técnico argentino Luis Zubeldía busca asegurar un resultado cómodo en casa utilizando un esquema ofensivo liderado por la jerarquía de Hulk y Soteldo en el ataque:

Once probable: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Luciano Acosta; Agustín Canobbio, Yeferson Soteldo, Hulk.

El posible once de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti apuesta por un bloque defensivo sólido que ya le dio réditos en Río de Janeiro, apostando al contragolpe con la potencia de Alex Arce:

Once probable: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori o Maximiliano Salas, Alex Arce.

Árbitros del encuentro

La CONMEBOL designó una terna completamente chilena para impartir justicia en este partido de ida:

Árbitro principal: Cristian Garay (Chile)

Cristian Garay (Chile) VAR: Fernando Vejar (Chile)

Ficha técnica del partido

Torneo: CONMEBOL Libertadores 2026 (Octavos de final - Ida)

CONMEBOL Libertadores 2026 (Octavos de final - Ida) Sede: Estadio Maracaná, Río de Janeiro (Brasil)

Estadio Maracaná, Río de Janeiro (Brasil) Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Martes 11 de agosto de 2026 Streaming: Disney+ Premium (Argentina y Perú) / Fox Sports (Argentina)