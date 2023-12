Manchester City vs. Fluminense en vivo: dónde y cómo ver final Mundial de Clubes 2023

Fluminense vs Manchester City por la final del Mundial de Clubes : mira la transmisión del partido en vivo y en directo. El encuentro decisivo está programado para este viernes 22 de diciembre de 2023 en el estadio King Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudita. La cita es a las 1:00 de la tarde (hora peruana). El partido se puede ver por FIFA Plus (FIFA +) por internet y hay otras opciones streaming como DirecTV GO, ViX, Zapping Sports, Globo App. Globo pasa el duelo en Brasil y otros canales también televisan como DirecTV, y Teleamazonas.