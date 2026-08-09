El Fortuna Sittard y Robey presentan con orgullo la equipación visitante para la temporada 2026/2027. La equipación color burdeos es un homenaje a Santa Rosa, patrona de la ciudad.

Para rastrear los orígenes de esta camiseta, viajamos más de 350 años atrás. Al año 1669, para ser exactos. El año en que Rosa de Lima fue proclamada patrona oficial de Sittard. Como figura religiosa del Perú, se convirtió en la patrona de la ciudad y era invocada por los habitantes en tiempos de enfermedad y adversidad. Hoy en día, Santa Rosa es la patrona más famosa de los Países Bajos. Sittard aún honra su legado, con el Festival anual de Santa Rosa el último fin de semana de agosto como evento principal.

Santa Rosa está incorporada en la nueva equipación.

Con esta nueva camiseta, el Fortuna Sittard rinde homenaje a esta historia profundamente arraigada de la ciudad. El color burdeos intenso hace referencia directa a su símbolo: la rosa. El sutil estampado de rosas también se refleja en el diseño de la camiseta. La equipación refleja la rica historia de Santa Rosa y el vínculo especial entre la patrona y la ciudad de Sittard.

Los detalles de la nueva equipación visitante son de color blanco roto, al igual que los calcetines que la acompañan. La equipación se completa con pantalones cortos burdeos a juego.

Impresión

Todo está en los detalles. Para la impresión exclusiva, Fortuna unió fuerzas con el diseñador local Jelmar Gorissen. ¿El resultado? Una tipografía única para los nombres y números, totalmente inspirada en la arquitectura de la Capilla de Sint Rosa. Las espinas que rodean el número completan el diseño y crean una apariencia fuerte y distintiva.

¿Quieres un jugador en la espalda de tu nueva camiseta?

Entonces ten en cuenta que aún pueden producirse cambios en la plantilla durante el mercado de fichajes de verano. Los números también pueden cambiar en la recta final de la nueva temporada. Solo los números confirmados se muestran en la tienda online.

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¡Entonces esta es tu oportunidad! Las nuevas camisetas están disponibles a partir de hoy durante el Día del Aficionado.