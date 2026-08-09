Por Redacción EC

El Fortuna Sittard y Robey presentan con orgullo la equipación visitante para la temporada 2026/2027. La equipación color burdeos es un homenaje a Santa Rosa, patrona de la ciudad.

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