Fuerte pelotazo dejó inconsciente a una fotógrafa en pleno partido y provocó críticas contra un jugador. Foto: @leandrolopes
Fuerte pelotazo dejó inconsciente a una fotógrafa en pleno partido y provocó críticas contra un jugador. Foto: @leandrolopes
Por Redacción EC

Un momento de tensión se vivió el domingo 16 de agosto en Brasilia, durante el partido entre Gama y São José de Porto Alegre, correspondiente a los playoffs de ascenso a la Serie C del fútbol brasileño.

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