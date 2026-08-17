Un momento de tensión se vivió el domingo 16 de agosto en Brasilia, durante el partido entre Gama y São José de Porto Alegre, correspondiente a los playoffs de ascenso a la Serie C del fútbol brasileño.
Un momento de tensión se vivió el domingo 16 de agosto en Brasilia, durante el partido entre Gama y São José de Porto Alegre, correspondiente a los playoffs de ascenso a la Serie C del fútbol brasileño.
Cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos y el marcador permanecía 0-0, una acción por la banda terminó con un fuerte pelotazo que impactó directamente en el rostro de una fotógrafa de prensa ubicada a un costado del campo.
El defensor Tiago Pedra, del São José, golpeó con fuerza el balón cuando este ya había salido del terreno de juego y la jugada estaba detenida. El esférico terminó impactando de lleno en la trabajadora, quien cayó al suelo y perdió el conocimiento.
La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando numerosas reacciones y críticas contra el futbolista por la potencia del disparo pese a que la pelota ya no estaba en juego.
Jugadores acudieron a auxiliarla
Tras el impacto, futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos se acercaron inmediatamente para auxiliar a la fotógrafa.
Los presentes incluso utilizaron sus camisetas para abanicarla mientras el personal médico ingresaba al terreno de juego para atenderla.
em brasília, grosseiramente falando, o zagueiro tiago pedra, do são josé, desmaiou uma fotógrafa com uma bicuda. a bola já tinha saído pela linha de fundo e o jogador emendou uma pancada na cabeça da menina, que logo foi ao chão. pic.twitter.com/47boNF3vRg— árbitro de vídeo (@leandrolopes) August 16, 2026
Tiago Pedra también se acercó a la trabajadora y se disculpó inmediatamente por lo ocurrido.
La fotógrafa recuperó el conocimiento dentro del propio estadio. Hasta el momento no se había emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud, aunque el personal sanitario presente en el escenario descartó complicaciones inmediatas de gravedad.
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