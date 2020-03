Oscar Ruggeri volvió a hacer de las suyas durante la transmisión en vivo del programa ’90 Minutos de Fútbol’ que se transmite por la señal de Fox Sports. El exfutbolista de la selección Argentina y panelista del programa, interrumpió el inicio acostumbrado de Sebastián ‘Pollo’ Vignolo -conductor del programa- y lanzó adjetivos como “me aburres” y hasta le dijo “que no los escucho”, en referencia a las editoriales con las que siempre arranca.

Vignolo empezó saludando a los televidentes y empezó preguntando si han escuchado el cuento de ‘Caperucita Roja’ cuando al fondo se escucha la voz de Óscar Ruggeri diciendo: “Ahí está, ahí largó, otra vez. El otro día el sapito, ahora Caperucita”.

Vignolo ni se inmutó y continuó con su relato mientras Ruggeri seguía interrumpiendo y lanzó un primer cuestionamiento al ‘Pollo’ al que le dijo “¿Pero qué estás haciendo”. Vignolo continuó y al finalizar la primera parte de su entrada el exfutbolista volvió a intervenir con un ácido “No. ¿Esta es la editorial?”.

Tras ese cuestionamiento fue que Vignolo respondió a las interrupciones preguntándole a Ruggeri: “A ti te jo... mis editoriales, no?”, a lo que el experimentado panelista respondió con ironía “Hay días que vienes bien y hay otros días. El otro día empezaste con el sapo, el libro que terminaste de leer” y Vignolo repitió “pero te joden?” Y Ruggeri respondió “Me gustan. Algunas me gustan, oras no, otras me aburres”.

Y la conversación continuó.

Sebastián Vignolo: “O sea te aburren mis arranques de programa”

Óscar Ruggeri: “No lo escucho (esbozando una risa) porque sé que tirás...”

SV: “Te aburre lo que yo preparo”

OR: “(Riéndose) Qué vas a preparar. En los semáforos preparas”

Tras esta conversación el programa continuó hasta que Sebastián Vignolo, luego de que su panelista digera que le hubiese gustado saber cantar, dijo que “A mi me hubiese gustado ser Ruggeri: a mi, jugar de central, ser caudillo, salir Campeón del Mundo. No el de Bailando. No me hubiese gustado ese porque no sé bailar”, señaló.

