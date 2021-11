Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 23 de la Liga Profesional de Argentina, este domingo 28 de noviembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Fox Sports Premium para Sudamérica. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el reciente tropiezo, el ‘Xeneize’ continuará en su lucha por asegurar un boleto para la Copa Libertadores 2022 cuando reciba a Newell’s Old Boys. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en La Bombonera.

Boca Juniors vs. Newell´s: horarios del partido y canales

México - 6:30 p.m. - Fanatiz México

Perú - 7:30 p.m. - ESPN

Ecuador - 7:30 p.m. - ESPN

Colombia - 7:30 p.m. - ESPN

Bolivia - 8:30 p.m. - ESPN

Venezuela - 8:30 p.m. - ESPN

Paraguay - 9:30 p.m. - ESPN

Chile - 9:30 p.m. - ESPN

Argentina - 9:30 p.m. - ESPN y Fox Sports Premium

Uruguay - 9:30 p.m. - ESPN

Brasil - 1:30 a.m. (lunes 29 de noviembre) - Star+, Claro, Fox Sports 2 Brasil

España - 9:00 p.m.

Después de ver celebrar a su archirrival (River Plate), Boca Juniors afrontará un duro desafío buscando reencontrarse con la victoria para escalar posiciones, sobre todo en la tabla general de la temporada 2021.

En dicha lista, el ‘Xeneize’ marcha en el quinto casillero con 58 puntos. En tanto que en la Liga Profesional de Argentina el cuadro azul y oro es quinto con 36 unidades.

Boca Juniors viene de perder 1-0 a manos de Independiente, en una deslucida presentación. Ya pensando en lo que viene, el entrenador Sebastián Battaglia tendría pensado realizar algunas variantes.

Las principales novedades se verían en la defensa. Eros Mancuso tomaría el lugar del peruano Luis Advíncula, mientras que Carlos Zambrano reemplazaría a Lisandro López. Por otro lado, Marcos Rojo iría desde el arranque en sustitución de Carlos Izquierdoz, quien fue expulsado contra el ‘Rojo’. El colombiano Frank Fabra también recibiría la confianza.

En el ataque, los colombianos Sebastián Villa, Edwin Cardona y Luis Vázquez iniciarían las acciones, en desmedro de Cristian Pavón, Eduardo Salvio y Norberto Briasco.

Al frente estará Newell’s Old Boys, que no tiene opciones de alcanzar un cupo para torneos internacionales, pero que no será un rival fácil para Boca. La ‘Lepra’ (18° con 26 puntos en la Liga Profesional) tendrá en el banquillo al experimentado Maxi Rodríguez, que acaba de anunciar públicamente que dejará el fútbol.

Boca Juniors vs. Newell’s: probables formaciones

Boca: Agustín Rossi, Eros Mancuso, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra, Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Edwin Cardona, Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Newell’s: Ramiro Macagno, Franco Escobar, Diego Calcaterra, Facundo Mansilla, Mariano Bittolo, Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández, Pablo Pérez, Nicolás Castro, Juan Garro y Ignacio Scocco. DT: Adrián Taffarel.

