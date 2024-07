Francia vs España EN VIVO

Francia vs España EN VIVO: transmisión del partido en el estadio Allianz Arena de Múnich por las semis de la Euro 2024. ¿A qué hora empieza? El juego arranca a las 2:00 de la tarde (hora peruana). Si quieres ver el partido por televisión puedes hacerlo sintonizando el canal ESPN, mientras que TVE La 1 transmite en España, Sky Sports en México y Fox Sports en Estados Unidos. DirecTV GO, RTVE, Star Plus (Disney+), Movistar TV App, Claro TV Plus, Izzi y Flow son algunas de las plataformas de streaming que pasan las imagenes en directo por internet.