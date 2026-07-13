Por Redacción EC

Francia vs España en vivo: sigue aquí la primera semifinal del Mundial 2026

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  • Cómo llega España a la semifinal con Francia

La ‘Furia Roja’ pisó fuerte la semana pasada tras sellar su pase a la semifinal después de vencer a Bélgica por 2-1, gracias a las anotaciones de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Anteriormente, en el duelo de octavos de final, dejó en el camino a Portugal de Cristiano Ronaldo por un marcador de 1-0, también gracias a un gol anotado por Merino ya sobre el final del encuentro. La escuadra dirigida por Luis de la Fuente sueña en grande y anhela repetir la gesta de Sudáfrica 2010, donde se consagró campeona del mundo por primera vez en su historia. 

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  • Cómo llega Francia a la semifinal contra España

El cuadro galo, dirigido por Didier Deschamps, accedió a la semifinal de la copa del mundo tras vencer por 2-0 a Marruecos en cuartos de final, gracias a los goles anotados por Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé. 'Les bleus' son considerados los máximos favoritos no solo para llegar a la final del Mundial sino para ganarlo, pero tendrán que demostrarlo dentro del campo ante el conjunto ibérico que también tiene aspiraciones de levantar la preciada copa de la FIFA.

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  • Horarios del partido Francia vs. España  

1 p.m.: México

2 p.m.: Colombia, Ecuador, Perú

3 p.m.: Estados Unidos (Miami y Nueva York)

3 p.m.: Bolivia, Chile, Venezuela

4 p.m.: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

9 p.m.: España y Francia

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  • Canales que transmiten en el resto de Sudamérica y México

El partido de Francia vs España será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX. 

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  • Canales que transmiten el partido en España

El encuentro será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV en España por TV abierta, cable y streaming. 

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  • Canales que transmiten Francia vs España

En Perú, el partido de la selección de Francia vs. España se podrá ver por televisión en América TV, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. 

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  • El partido se juega este martes 14 de julio, a las 2 p.m. (hora peruana) en el estadio de Dallas, en Estados Unidos. El árbitro del compromiso será el salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros. 
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Las selecciones de Francia y España se enfrentan en la primera semifinal del Mundial 2026, en un partido que ha sido considerado por aficionados y periodistas como una “final adelantada” del torneo. Conoce en esta nota todos los detalles del encuentro.

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