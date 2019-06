Francia vs. Estados Unidos EN VIVO vía DirecTV Sports: por octavos de final del Mundial Sub 20 | EN DIRECTO

Francia vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ sigue el partido de este martes (10:30 am. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por octavos de final del Mundial Sub 20 en el Estadio Zdzisław Krzyszkowiak.

Francia vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por octavos de final del Mundial Sub 20, este martes 4 de junio, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

► Barcelona presentó indumentaria oficial para la temporada 2019-20 | FOTOS



Francia y Estados Unidos se verán las caras para buscar el pase a cuartos de final del certamen que de desarrolla en Polonia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Zdzisław Krzyszkowiak.

Francia vs. Estados Unidos: horarios del partido



México - 10:30 a.m.

Ecuador - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Colombia -10:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

Colombia, Ucrania, Italia, Ecuador y Senegal ya inscribieron su nombre en la siguiente etapa del Mundial Sub 20 y, entre Francia y Estados Unidos se definirá al dueño de uno de los tres boletos restantes. Japón-Corea del Sur y Argentina-Mali son las otras llaves.

Tres victorias de Francia, en el Grupo E, a costa de Mali, Panamá y Arabia Saudita hicieron que sume 9 puntos y avance a octavos de final como líder, con un saldo de 7 goles a favor y 2 en contra. La presentación más reciente de los galos fue frente a los africanos (3-2).

En tanto que Estados Unidos selló su pase a esta fase, gracias a sus 6 puntos y segundo lugar en el Grupo D, por detrás de Ucrania. Los norteamericanos se estrenaron, justamente, con una derrota a manos de los europeos, y luego ganaron a Nigeria y Qatar.

La última vez que Francia y Estados Unidos se enfrentaron en esta categoría fue en marzo de este año, en un cotejo amistoso. Aquella vez, el 'Gallito' desperdició una ventaja de dos goles (2-0) y se dejó empatar sobre la hora.

El ganador de este llave chocará con Ecuador, que dejó en el camino a Uruguay.