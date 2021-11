Francia vs. Finlandia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 del Grupo D de las Eliminatorias Qatar 2022 , este martes 16 de noviembre desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 3 en Latinoamérica, y Blue To Go Video Everywhere Sky HD , en México. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la clasificación al Mundial asegurada, la selección francesa buscará cerrar su participación en el certamen con una victoria, cuando visite a Finlandia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Helsinki.

Francia vs. Finlandia: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:45 p.m. - ESPN 3

Ecuador - 2:45 p.m - ESPN 3

Colombia - 2:45 p.m. - ESPN 3

Bolivia - 3:45 p.m. - ESPN 3

Venezuela - 3:45 p.m. - ESPN 3

Paraguay - 3:45 p.m. - ESPN 3

Chile - 4:45 p.m. - ESPN 3

Argentina - 4:45 p.m. - ESPN 3

Uruguay - 4:45 p.m. - ESPN 3

Brasil - 4:45 p.m. - TNT Sports y GUIGO

España - 8:45 p.m. - Be Mad

El viernes reciente, los ‘Bleus’ dieron una exhibición de fútbol y golearon 8-0 a Kazajistán. Gracias al triunfo, el vigente campeón del mundo se hizo inalcanzable en la cima y sacó su boleto para Qatar.

En dicho compromiso, Kylian Mbappé fue la gran figura al marcar cuatro goles. Karim Benzema, Antoine Griezmann y Adrien Rabiot también marcaron en el Parque de los Príncipes, donde se vivió una verdadera fiesta.

“El objetivo era la clasificación, pero además está la forma, el placer que tienen los jugadores de jugar juntos, la división entre ellos, en particular entre los atacantes”, señaló el seleccionador galo, Didier Deschamps, luego del objetivo alcanzado.

Finlandia, obligada a ganar

El segundo de la llave disputará el repechaje, el objetivo de Ucrania y Finlandia en el grupo D.

Para lograrlo, los ucranianos (9 puntos) deberán ganar en Bosnia y esperar que Finlandia (11 puntos) no derrote a Francia.

En caso de empate de los finlandeses (+2 en diferencia de goles), Ucrania (+1) deberá ganar por dos goles o bien marcar un gol más que Finlandia para mejorar su registro goleador (9 goles contra 10 goles).

La diferencia de goles general se encarga de dirimir los empates a puntos, y después el número de goles marcados.

El siguiente recurso serían los duelos directos, en los que Ucrania saldría beneficiada (1-1/2-1).

Doce selecciones se clasifican a los repechajes a disputar del 24 al 29 de marzo (sorteo el 26 de noviembre) bajo el formato de finales a cuatro, con tres vencedores que irán al Mundial.

Francia vs. Finlandia: probables alineaciones

Finlandia: Hradecky, Uronen, Arajuuri, O’Shaughnessy, Vaisanen, Hamalainen, Kamara, Lod, Schuller, Pukki y Forss.

Francia: Lloris, Kounde, Zouma, L. Hernandez, Pavard, Tchouameni, Rabiot, Digne, Griezmann, Mbappe y Ben Yedder