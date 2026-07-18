Por Redacción EC

Francia vs Inglaterra EN VIVO: sigue el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

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Así anuncia la selección inglesa el choque de hoy contra Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Así anuncia la selección inglesa el choque de hoy contra Francia por el tercer puesto del Mundial 2026
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Así fue el último entrenamiento de la selección de Francia para el partido de hoy contra Inglaterra | Foto: @equipedefrance

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  • Historial de Francia vs Inglaterra en mundiales

Ambos elencos se han enfrentado en tres ocasiones en las copas del mundo, con un saldo favorable para los británicos de dos triunfos contra uno. Los resultados fueron los siguientes:

  • Mundial Qatar 2022: Francia 2-1 Inglaterra (cuartos de final)
  • Mundial España 1982: Inglaterra 3-1 Francia (grupo 4)
  • Mundial Inglaterra 1966: Inglaterra 2-0 Francia (grupo 1)
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Además, el choque será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

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  • Qué canales transmiten Francia vs Inglaterra en Perú

En el Perú, el partido de Francia vs. Inglaterra será transmitido a través de DirecTV, DGO, Disney+ Premium y Paramount+ por cable y streaming.

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  • Horarios del partido Francia vs Inglaterra en vivo

3 pm: México

4 pm: Colombia, Ecuador, Perú

5 pm: Bolivia, Chile, Venezuela

5 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)

6 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

10 pm: Inglaterra

11 pm: Francia

11 pm: España

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Franceses e ingleses llegan a este encuentro con la herida abierta tras caer en las semifinales ante España y Argentina, respectivamente. Los galos perdieron 2-0 ante el combinado ibérico, mientras que el representativo de los 'Tres leones' cayó de manera increíble 2-1 ante la Albiceleste tras ir ganando hasta los 84 minutos del choque.

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El partido se juega desde las 4 pm (hora peruana) en el estadio de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

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Las selecciones de Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias de este encuentro aquí en El Comercio.

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