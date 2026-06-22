Por Redacción EC

Francia vs Irak EN VIVO: sigue las incidencias del partido del Mundial 2026

11:02

El minuto a minuto del partido y todas las incidencias online podrás seguirlas en esta nota de El Comercio.

10:59
  • ¿Quién será el árbitro del partido?

El canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el partido de hoy en Filadelfia.

10:57
  • ¿Qué canales de TV y streaming transmitirán el partido Francia vs Irak?

El partido entre Francia vs Irak se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, y Paramount+.

10:55

El encuentro comenzará a las 4 p.m. (hora peruana / 11 p.m. en París) y tendrá como escenario el estadio de Filadelfia, en Estados Unidos.

10:53

La selección de Francia buscará hoy un nuevo triunfo que le permita asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Al frente tendrá a su similar de Irak, un rival que llega herido y que también intentará sumar puntos en este segundo choque del Grupo I.

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