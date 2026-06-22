El partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026 se encuentra en el entrecruzamiento del entretiempo, ganando Francia 1-0 gracias a un golazo de Kylian Mbappé al minuto 14. El inicio del segundo tiempo se encuentra demorado temporalmente debido a una alerta de tormenta eléctrica severa y fuertes lluvias sobre el Estadio Filadelfia. Los fanáticos y jugadores han evacuado el campo buscando refugio a la espera de que el clima mejore para reanudar las acciones.

La suspensión temporal del segundo tiempo entre Francia e Irak se rige bajo el estricto protocolo de tormentas eléctricas severas de los Estados Unidos, diseñado para proteger la integridad física de los 60,000 espectadores y los deportistas en el Estadio de Filadelfia. Este fenómeno meteorológico convirtió al partido en el primer compromiso interrumpido por el clima en la historia del Mundial 2026.

El Protocolo de los 30 Minutos (Regla FIFA y NOAA)

El reglamento de la FIFA, coordinado con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se activa automáticamente bajo los siguientes parámetros: