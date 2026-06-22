El partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026 se encuentra en el entrecruzamiento del entretiempo, ganando Francia 1-0 gracias a un golazo de Kylian Mbappé al minuto 14. El inicio del segundo tiempo se encuentra demorado temporalmente debido a una alerta de tormenta eléctrica severa y fuertes lluvias sobre el Estadio Filadelfia. Los fanáticos y jugadores han evacuado el campo buscando refugio a la espera de que el clima mejore para reanudar las acciones.
La suspensión temporal del segundo tiempo entre Francia e Irak se rige bajo el estricto protocolo de tormentas eléctricas severas de los Estados Unidos, diseñado para proteger la integridad física de los 60,000 espectadores y los deportistas en el Estadio de Filadelfia. Este fenómeno meteorológico convirtió al partido en el primer compromiso interrumpido por el clima en la historia del Mundial 2026.
El Protocolo de los 30 Minutos (Regla FIFA y NOAA)
El reglamento de la FIFA, coordinado con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), se activa automáticamente bajo los siguientes parámetros:
- Radio de impacto: Si se detecta un rayo o descarga eléctrica dentro de un radio de 13 kilómetros (8 millas) alrededor del estadio, el partido se suspende inmediatamente.
- Reinicio del reloj: Una vez detectado el último rayo, debe transcurrir un lapso de 30 minutos consecutivos sin actividad eléctrica en la zona para permitir que los equipos vuelvan a la cancha.
- Efecto acumulativo: Si cae un nuevo rayo durante la cuenta regresiva, el temporizador de 30 minutos se reinicia desde cero de forma indefinida.
- Calentamiento previo: Cuando el cielo se despeje por completo, los jugadores contarán con un periodo obligatorio de 15 minutos para calentar sobre el césped antes de reanudar oficialmente el juego.