Francia se enfrenta a Irlanda del Norte este lunes 8 de junio en un partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026. El enfrentamiento entre ambas selecciones está marcada por realidades muy distintas: mientras la selección francesa es candidata a ganar la Copa del Mundo, su rival de turno no está clasificada y lejos de su mejor nivel. El técnico Didier Deschamps pondrá a su mejor once para disputar su último partido de preparación antes del debut mundialista. ¿A qué hora juega la selección peruana HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa los horarios, canales TV y dónde ver el partido entre Francia e Irlanda del Norte desde el Stade Pierre-Mauroy, en Lille, este lunes 8 de junio del 2026.

¿A qué hora juega Francia vs. Irlanda del Norte HOY por partido amistoso 2026?

El partido Francia vs. Irlanda del Norte por amistoso FIFA comienza a las 2:10 PM (hora peruana) y las 9:10 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Francia vs. Irlanda del Norte

Perú: 2:10 PM

Colombia: 2:10 PM

Ecuador: 2:10 PM

Argentina: 4:10 PM

Uruguay: 4:10 PM

Brasil: 4:10 PM

Paraguay: 4:10 PM

Chile: 3:10 PM

Venezuela: 3:10 PM

Bolivia: 3:10 PM

México: 2:10 PM

Estados Unidos: 3:10 PM (GMT-4), 2:10 PM (GMT-5), 1:10 PM (GMT-6), 12:10 PM (GMT-7) y 11:10 AM (GMT-8).

España: 9:10 AM

Guatemala: 1:10 PM

Nicaragua: 1:10 PM

Costa Rica: 1:10 PM

Panamá: 1:10 PM

Honduras: 1:10 PM

Puerto Rico: 1:10 PM

República Dominicana: 1:10 PM

Canales TV que transmiten Francia vs. Irlanda del Norte EN VIVO por partido amistoso

El Francia vs. Irlanda del Norte por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de ESPN y Disney Plus en Perú por cable TV y streaming. En España podrás ver el compromiso a través de UEFA.TV; mientras que en México lo pasará Sky Sports. Por último, en el resto de Sudamérica el amistoso será televisado por ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Irlanda del Norte ONLINE por amistoso FIFA 2026?

La amistoso entre Francia vs. Irlanda del Norte será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, Fox One, UEFA.TV y Sky Sports+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.