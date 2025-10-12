Ver Francia vs. Islandia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Laugardalsvöllur por la cuarta fecha del Grupo D de las Eliminatorias UEFA 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 13 de octubre del 2025, a la 1:45 de la tarde (hora peruana), que son las 3:45 PM de Chile, Argentina y Paraguay, las 12:45 PM de México y la 8:45 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para toda Latinoamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

