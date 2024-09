Francia vs Italia EN VIVO- UEFA Nations League: a qué hora juegan y dónde ver

Ver Francia vs Italia EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del Grupo A2 de la UEFA Nations League. El encuentro se disputa el viernes 6 de septiembre, desde las 1:45 de la tarde (hora peruana), en el estadio Parque de los Príncipes de París. ¿Dónde ver? La transmisión se puede seguir por ESPN en operadores como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros. El partido también se ve por internet en Disney Plus, DirecTV GO (DGO), Flow, UEFA TV y otras plataformas. En México transmite Sky Sports y en Estados Unidos televisa Fox Sports.

