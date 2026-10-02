Francia recibe a Italia este viernes 2 de octubre por la tercera jornada del Grupo A de la UEFA Nations League en el Stade de France. Flega con paso perfecto y como líder del grupo con 6 puntos bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane. Vienen de encadenar dos victorias por 1-0 ante Turquía y Bélgica. Presentan bajas sensibles debido a la lesión de Kylian Mbappé y la reciente desafección de Ibrahima Konaté. ¿A qué hora juegan y en qué canales ver partido HOY EN VIVO? Conoce dónde ver el partido de Francia vs. Italia por la Nations League.
¿A qué hora juega Francia vs. Italia HOY por Nations League?
El partido entre Francia vs. Italia empieza a la 1:45 PM de Perú el viernes 2 de octubre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:45 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:45 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:45 PM
- Hora en España: 8:45 PM
¿Qué canales TV transmiten Francia vs. Italia EN VIVO por Nations League?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 2 de octubre.
Para Perú, el partido de Francia vs. Italia por la Nations League será transmitido a través de ESPN y Disney+ Prremium por cable y streaming.
¿Dónde ver Francia vs. Italia ONLINE y GRATIS por Nations League?
El partido entre Francia vs. Italia por la tercera jornada del Grupo A de la UEFA Nations League, lo podrás ver online por streaming a través de Disney+ Premium.