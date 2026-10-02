Por Joao Muñoz Tineo

recibe a este viernes 2 de octubre por la tercera jornada del Grupo A de la en el Stade de France. Flega con paso perfecto y como líder del grupo con 6 puntos bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane. Vienen de encadenar dos victorias por 1-0 ante Turquía y Bélgica. Presentan bajas sensibles debido a la lesión de Kylian Mbappé y la reciente desafección de Ibrahima Konaté. ¿A qué hora juegan y en qué canales ver partido HOY EN VIVO? Conoce dónde ver el partido de Francia vs. Italia por la Nations League.

Francia vs. Italia EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 3 del Grupo A de la Nations League desde el Stade de France.
Francia vs. Italia EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 3 del Grupo A de la Nations League desde el Stade de France.
/ NurPhoto

¿A qué hora juega Francia vs. Italia HOY por Nations League?

El partido entre Francia vs. Italia empieza a la 1:45 PM de Perú el viernes 2 de octubre del 2026.

  • Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 12:45 PM
  • Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 PM
  • Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 2:45 PM
  • Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3:45 PM
  • Hora en España: 8:45 PM

¿Qué canales TV transmiten Francia vs. Italia EN VIVO por Nations League?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 2 de octubre.

Para Perú, el partido de Francia vs. Italia por la Nations League será transmitido a través de ESPN y Disney+ Prremium por cable y streaming.

¿Dónde ver Francia vs. Italia ONLINE y GRATIS por Nations League?

El partido entre Francia vs. Italia por la tercera jornada del Grupo A de la UEFA Nations League, lo podrás ver online por streaming a través de Disney+ Premium.

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