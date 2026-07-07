Francia vs. Marruecos: la revancha de la histórica semifinal de Qatar llega a los cuartos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Francia vs. Marruecos: la revancha de la histórica semifinal de Qatar llega a los cuartos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Este jueves, a las 3:00 p. m. (hora peruana), Francia y Marruecos volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo cuando disputen los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami y reeditará la semifinal de Qatar 2022, en la que los franceses se impusieron por 2-0 y pusieron fin al histórico sueño marroquí de convertirse en la primera selección africana en alcanzar una final mundialista.

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