Este jueves, a las 3:00 p. m. (hora peruana), Francia y Marruecos volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo cuando disputen los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami y reeditará la semifinal de Qatar 2022, en la que los franceses se impusieron por 2-0 y pusieron fin al histórico sueño marroquí de convertirse en la primera selección africana en alcanzar una final mundialista.

Esta vez, Marruecos llega con más experiencia. La base del equipo marroquí se mantiene con varios futbolistas que fueron protagonistas de aquella hazaña. Achraf Hakimi continúa como el gran líder dentro y fuera del campo, mientras que Yassine Bono sigue transmitiendo seguridad bajo el arco. A ellos se suma un Azzedine Ounahi mucho más consolidado, con mayor influencia en la creación de juego y un papel determinante en el camino hacia estos cuartos de final. Además, jugadores como Ismael Saibari y Soufiane Rahimi aportan frescura y variantes en ataque.

Del otro lado estará Francia, una de las principales candidatas al título. Kylian Mbappé vuelve a liderar al conjunto francés, ahora como capitán y máximo referente de una generación que combina experiencia y juventud. Figuras como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Michael Olise complementan un ataque que ha sido uno de los más efectivos de la Copa del Mundo, una muestra de que los europeos conservan intacto su poder ofensivo.

Paraguay vs. Francia. (Foto: Getty Images) / DeFodi Images

Francia vs Marruecos: apuestas y cuotas

Según la casa de apuestas deportivas online Betsafe, Francia parte como favorito para avanzar a las semifinales con probabilidades del 61.7 % en la victoria. El empate registra una probabilidad del 25.3 %, mientras que un triunfo de Marruecos alcanza el 16.1 %, lo que refleja el favoritismo europeo, aunque sin descartar una nueva sorpresa de los ‘Leones del Atlas’.

Más allá de la clasificación a semifinales, el duelo representa una oportunidad para que Marruecos escriba un nuevo capítulo en su historia. Tras convertirse, en Qatar 2022, en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo, ahora buscará dar un paso más y tomarse la revancha ante el rival que detuvo aquel inolvidable recorrido.

El partido también tendrá un ingrediente especial fuera de lo futbolístico. Hakimi y Mbappé, amigos desde su etapa compartida en el Paris Saint-Germain, volverán a quedar frente a frente con el sueño de llevar a sus selecciones a las semifinales. Será una amistad en pausa durante noventa minutos y uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026.

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