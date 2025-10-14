Ver vs. Sub 20 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por las semifinales del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 15 de octubre del 2025, a las 3:00 de la tarde (hora de Perú), que son las 5:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 2:00 PM de México, y la 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV y ATV transmiten el partido en todo el territorio peruano, mientras que DGO lo pasa vía streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS