Ver Francia vs. Marruecos Sub 20 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por las semifinales del Mundial Sub 20. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 15 de octubre del 2025, a las 3:00 de la tarde (hora de Perú), que son las 5:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 2:00 PM de México, y la 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV y ATV transmiten el partido en todo el territorio peruano, mientras que DGO lo pasa vía streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

