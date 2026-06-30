La selección de Paraguay ya tiene definido a su próximo rival en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se medirá ante Francia en un atractivo duelo por los octavos de final, con el objetivo de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

La Albirroja protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al dejar en el camino a Alemania en los dieciseisavos de final. Después de empatar 1-1 durante los 120 minutos, el conjunto guaraní se impuso por 4-3 en la tanda de penales.

El combinado francés llega a esta instancia como uno de los principales candidatos al título mundial. Liderada por Kylian Mbappé y con un ataque repleto de figuras, la selección dirigida por Didier Deschamps buscará evitar cualquier sorpresa y dar un nuevo paso hacia la conquista de la Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Paraguay vs. Francia?

El partido entre Paraguay y Francia se disputará el sábado 4 de julio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Francia vs. Paraguay. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Francia?

El encuentro comenzará a las 4:00 p. m. (hora de Perú). Estos son los horarios en otros países:

México: 3:00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 5:00 p. m.

Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 6:00 p. m.

Francia y España: 11:00 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia EN VIVO?

El partido entre Paraguay y Francia será transmitido por DSports para toda Sudamérica. Además, los hinchas podrán seguir el encuentro vía streaming a través de DGO.

VIDEO RECOMENDADO