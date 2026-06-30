Imagen de Kylian Mbappe y Julio Enciso. Francia vs Paraguay chocan en octavos del Mundial 2026. Foto: EFE/ Ángel Colmenares/ SHAWN THEW
Imagen de Kylian Mbappe y Julio Enciso. Francia vs Paraguay chocan en octavos del Mundial 2026. Foto: EFE/ Ángel Colmenares/ SHAWN THEW
Por Redacción EC

La selección de Paraguay ya tiene definido a su próximo rival en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se medirá ante Francia en un atractivo duelo por los octavos de final, con el objetivo de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

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