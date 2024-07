Francia vs Portugal En vivo

Las selecciones de Francia y Portugal se enfrentan por los cuartos de final de la Eurocopa 2024 en el monumental Volksparkstadion de Hamburgo, donde habrá duelo aparte entre Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé por un lugar en las semifinales. Conoce todos los detalles del partido y sigue la transmisión en vivo.

Transmisión gratis Francia-Portugal

A qué hora juega Francia vs Portugal

El partido de Francia vs Inglaterra por los cuartos de final de la Euro 2024 se juega el viernes 5 de julio desde las 2:00 de la tarde (hora peruana). Mira los horarios del partido por país:

Buenos Aires, Argentina (UTC-3): 4:00 PM

Santiago, Chile (UTC-4): 3:00 PM

Bogotá, Colombia (UTC-5): 2:00 PM

Caracas, Venezuela (UTC-4): 3:00 PM

La Paz, Bolivia (UTC-4): 3:00 PM

Asunción, Paraguay (UTC-4): 3:00 PM

Montevideo, Uruguay (UTC-3): 4:00 PM

Brasilia, Brasil (UTC-3): 4:00 PM

Quito, Ecuador (UTC-5): 2:00 PM

New York, EE.UU. (UTC-4): 3:00 PM

Los Ángeles, EE.UU. (UTC-7): 12:00 PM

Ciudad de México, México (UTC-6): 1:00 PM

San Salvador, El Salvador (UTC-6): 1:00 PM

Toronto, Canadá (UTC-4): 3:00 PM

Londres, Reino Unido (UTC+1): 8:00 PM

Madrid, España (UTC+2): 9:00 PM

París, Francia (UTC+2): 9:00 PN

Roma, Italia (UTC+2): 9:00 PM

Berlín, Alemania (UTC+2): 9:00 PM

Moscú, Rusia (UTC+3): 10:00 PM

Beijing, China (UTC+8): 3:00 AM (Sábado 6 de julio)

Tokio, Japón (UTC+9): 4:00 AM (Sábado 6 de julio)

Nueva Delhi, India (UTC+5:30): 12:50 AM (Sábado 6 de julio)

Sídney, Australia (UTC+10): 5:00 AM (Sábado 6 de julio)

Auckland, Nueva Zelanda (UTC+12): 6:00 AM (Sábado 6 de julio)

Dónde ver Francia vs Portugal

La transmisión del Francia - Portugal por la Euro 2024 se puede seguir a través de ESPN en Perú y otros países de Sudamérica. Este canal se puede seguir por televisión y vía streaming. DirecTV, Movistar TV, Claro TV y otros operadores de cable tienen la señal de ESPN en su programación. Por internet, el encuentro se puede mirar desde dispositivos a través de Disney Plus (Star Plus), DirecTV GO (DGO), Movistar TV App, Flow, Sky Plus, RTVE Play o Claro TV Plus, entre otras plataformas. TVE La 1, Canal 5 Televisa y Fox Sports son otros canales que televisan el partido.