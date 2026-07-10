River Plate confirmó este viernes la salida de Franco Armani, poniendo fin a uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente. Tras ocho años y medio defendiendo el arco del conjunto de Núñez, el experimentado guardameta dejará la institución de común acuerdo con la dirigencia.

El anuncio fue acompañado por un emotivo video publicado en las redes sociales del club, donde se repasaron algunas de las atajadas más memorables de Armani, sus actuaciones en los Superclásicos y su papel fundamental en la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid.

River confirma la salida de Franco Armani y emociona a sus hinchas con un video de despedida. Foto: River Plate

River dedicó un emotivo homenaje a Franco Armani

Para comunicar la noticia, River Plate difundió un sentido mensaje en el que destacó el legado que deja el arquero, considerado uno de los futbolistas más importantes en los 125 años de historia del club:

“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas.”

“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River”, agregó el club marplatense.

Franco Armani tendrá una conferencia para despedirse de los hinchas

River Plate informó que Franco Armani ofrecerá una conferencia de prensa el próximo lunes 13 de julio a las 16:00 horas en las instalaciones del club, donde tendrá la oportunidad de despedirse oficialmente de los aficionados y de toda la familia riverplatense.

Además, la institución dejó en claro que el vínculo con el arquero trascenderá su etapa como futbolista: “Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre.”

Los números que convirtieron a Franco Armani en una leyenda de River

Desde su llegada a comienzos de 2018 por pedido de Marcelo Gallardo, Franco Armani se consolidó como uno de los arqueros más importantes en la historia del club.

Durante su paso por River disputó:

366 partidos oficiales

165 vallas invictas

288 goles recibidos

10 títulos conquistados

Entre esos trofeos sobresale la histórica Copa Libertadores 2018, obtenida tras vencer a Boca Juniors en la inolvidable final disputada en Madrid, una actuación que terminó por convertir al arquero en uno de los grandes ídolos del club.

VIDEO RECOMENDADO