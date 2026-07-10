River despide a Franco Armani: el histórico arquero cierra una era inolvidable en el Millonario. Foto: River Plate
River despide a Franco Armani: el histórico arquero cierra una era inolvidable en el Millonario. Foto: River Plate
Por Redacción EC

River Plate confirmó este viernes la salida de Franco Armani, poniendo fin a uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente. Tras ocho años y medio defendiendo el arco del conjunto de Núñez, el experimentado guardameta dejará la institución de común acuerdo con la dirigencia.

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